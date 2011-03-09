بودجه سال 90 شهرداری تهران تصویب شد

حسین بیادی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: تمامی بخشهای بودجه سال 90 شهرداری تهران مورد بررسی قرارگرفت و به تصویب شورا رسید.

وی ادامه داد: جزئیات بیشتر در کنفرانس خبری توسط سخنگوی شورا به اطلاع رسانه ها و شهروندان تهرانی می رسد.

اعضای شورای شهر تهران شب گذشته در جلسه ای فوق العاده تمامی سرفصلهای بودجه سال آینده شهرداری را مورد بررسی قرار دادند.

بررسی بودجه شورای اسلامی شهر تهران از 10 بهمن ماه امسال به طور غیر رسمی و 18 بهمن ماه نیز به طور رسمی آغاز شده بود.

لایحه بودجه سال 90 شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است به فرمانداری تهران ارسال می شود.