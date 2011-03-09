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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

دو هزار دانش آمور ایلامی با نکات ایمنی آَشنا شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: بیش از دو هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی 90-89 در قالب طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌های استان ایلام بانکات مربوط به ایمنی و ترافیک آشنا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل حمل ‌و نقل و پایانه‌های استان ایلام ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ایمن ‌سازی مدارس حاشیه راه‌های استان در سال تحصیلی 90-89 در 38 مدرسه در محورهای مختلف از ابتدای آذرماه 89 اجرا و تا پایان اردیبهشت ماه 90 استان ادامه دارد.

وی افزود: طرح یادشده به ‌منظور آموزش مباحث مربوط به ایمنی رفت و آمد و تردد دانش‌آموزان با همکاری اداره ‌کل حمل و نقل و پایانه‌ها، پلیس راه و آموزش و پرورش استان به مرحله اجرا درمی‌آید.

جوادیان گفت: علاوه ‌بر آموزش دانش ‌آموزان، اقلام کمک آموزشی و تجهیزات ایمنی نظیر جلیقه و بازوبند شبرنگ، مخروط ایمنی، کتابچه‌های ایمنی، پوسترهای آموزشی و پرچم گذربان، پیک نوروزی بین دانش‌آموزان مدار توزیع می‌شود.

وی افزود: همچنین در 25 مدرسه کار ایمن‌سازی فیزیکی مانند نصب تابلو، خط‌کشی عابر پیاده، نقاشی و خط نوشته انجام گرفته است.

وی افزود: بیش از 300 میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرح ایمنی مدارس حاشیه راه‌ها از محل اعتبارات سازمان مصوب شده است.

کد مطلب 1270900

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