ارزش بورس تهران 1293 میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگزاران بازار سرمایه در 18 روز اسفندماه 89 در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدند که ارزش بازار سهام با افزایش 1293 میلیارد ریال به یک میلیون و 49 هزار و 782 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز دو‌شنبه 18 اسفندماه جاری شاخص کل با 29 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 22 هزار و 62 واحد را نشان می‌دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 2/2 واحدی به عدد 1327 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 27 هزار و 734 واحد رسید که نسبت به روز سه‌شنبه 17 اسفندماه امسال 38 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 18 هزار و 476 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 43 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 119 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 28 هزار و 866 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با رشد 21 واحدی نسبت به روز سه‌شنبه 17 اسفندماه در عدد 16 هزار و 964 واحد متوقف شد.