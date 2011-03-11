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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

ثروتی در گفتگو با مهر:

مردم برای جلوگیری از ایجاد تورم یارانه های خود را به یکباره خرج نکنند

مردم برای جلوگیری از ایجاد تورم یارانه های خود را به یکباره خرج نکنند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مردم باید برای کمک به دولت و جلوگیری از ایجاد تورم در جامعه پول های نقد یارانه های خود را یکدفعه در بازار خرج نکنند.

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اقداماتی که دولت باید در زمینه تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها در آستانه سال جدید انجام دهد گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش 8 کالا همچون بنزین، آب، گاز، برق، نفت و ... را داشتیم که خوشبختانه این افزایش قیمت اثر زیادی بر افزایش قیمت دیگر اقلام نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه دولت پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها توانست مدیریت و کنترل قیمت ها را به خوبی انجام دهد افزود: فقط مردم باید در این زمینه همکاری کنند و پول های هدفمندی را یکدفعه هزینه نکنند چرا که وقتی به یکباره پول وارد بازار شود این موضوع می تواند تورم زا باشد.

ثروتی گفت: تاکنون تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها در جامعه 2 درصد بوده است و این طبیعی به نظر می رسد. از این به بعد نیز باید فروشندگان کالاها به دلیل قرار داشتن در آستانه سال جدید قیمتها را افزایش ندهند و پول اضافی از مردم نگیرند چرا که اجناس خود را با قیمت گران نخریده اند که اکنون نیز با قیمت گران به مردم بفروشند.

وی ادامه داد: دولت نیز باید با کمک وزارت بازرگانی و شورای اصناف تلاش کند تا بازار تنظیم شود از این پس نیز مردم با دولت همکاری کند. 

کد مطلب 1270902

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