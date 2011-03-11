مردم برای جلوگیری از ایجاد تورم یارانه های خود را به یکباره خرج نکنند

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اقداماتی که دولت باید در زمینه تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها در آستانه سال جدید انجام دهد گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش 8 کالا همچون بنزین، آب، گاز، برق، نفت و ... را داشتیم که خوشبختانه این افزایش قیمت اثر زیادی بر افزایش قیمت دیگر اقلام نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه دولت پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها توانست مدیریت و کنترل قیمت ها را به خوبی انجام دهد افزود: فقط مردم باید در این زمینه همکاری کنند و پول های هدفمندی را یکدفعه هزینه نکنند چرا که وقتی به یکباره پول وارد بازار شود این موضوع می تواند تورم زا باشد.

ثروتی گفت: تاکنون تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها در جامعه 2 درصد بوده است و این طبیعی به نظر می رسد. از این به بعد نیز باید فروشندگان کالاها به دلیل قرار داشتن در آستانه سال جدید قیمتها را افزایش ندهند و پول اضافی از مردم نگیرند چرا که اجناس خود را با قیمت گران نخریده اند که اکنون نیز با قیمت گران به مردم بفروشند.

وی ادامه داد: دولت نیز باید با کمک وزارت بازرگانی و شورای اصناف تلاش کند تا بازار تنظیم شود از این پس نیز مردم با دولت همکاری کند.