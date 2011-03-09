گردهمایی ائمه جمعه ایلام در مهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام ظهر چهارشنبه در این گردهمایی به نقش ائمه جمعه استان در هدایت فکر جامعه پرداخت و بر ضرورت لزوم بصیرت افزایی جامعه از سوی ائمه جمعه تاکید کرد.

حجت الاسلام محمدنقی لطفی همچنین خواستار توجه مسئولان به حل مشکلات مردم شد و گفت: با همدلی و وحدت می توان به تحقق اصول نظام و آرمان های انقلاب حول محور ولایت فقیه دست یافت.

در ابتدای این گردهمایی حجت الاسلام الیاسی امام جمعه مهران گزارشی از مسائل فرهنگی شهرستان ارائه کرد و گفت: وجود یادمان های دفاع مقدس، مرقد مطهر امامزاده سید حسن و علی صالح ضرورت بسترسازی فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را دو چندان کرده است.

حیاتی فرماندار مهران هم در این همایش گزارش از فعالیت های و خدمات دولت در شهرستان مرزی مهران ارائه کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در جمع سران ایلات و طوایف شهرستان مهران ضمن تقدیر از مردم شهرستان مهران بخاطر حضور موثر در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی مردم این شهرستان را مردمانی امین و فداکار و صبور عنوان کرد و گفت: برای حل مسائل و مشکلات این شهرستان نشست های مختلفی با مسئولان کشوری صورت گرفته است.

حجت الاسلام لطفی بر ضرورت رفع مشکل سفر زائران عتبات عالیات از این مرز شد.

در ادامه این مراسم دو تن از نمایندگان طوایف گزارشی از مسائل و مشکلات منطقه ارائه کردند.



