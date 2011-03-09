استقبال از آزمون دکتری/ ثبت نام40 هزار نفر در فراخوان جذب هیئت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زارعی در چهارمین نشست مدیران حراست موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی کشور در دانشگاه غیر انتفاعی شمال گفت: جذب نیمه متمرکز اعضای هیئت علمی از طریق فراخوان عمومی و برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکترا از جمله برنامه های محوری وزیر علوم است که به مرحله اجرا رسیده و دانشگاهها باید با هماهنگی به اجرایی شدن هرچه بهتر این برنامه ها کمک کنند.

وی با اشاره به کسب مجوز 7000نفر عضو هیئت علمی و ثبت نام حدود 40هزارنفر در دو مرحله فراخوان مرکز جذب اعضای هیات علمی گفت: ادارات حراست دانشگاهها با افزایش دقت و سرعت در اموری که در فرایند جذب با آنها مرتبط است کمک کنند تا این فرایند مطلوبتر و سریعتر به سرانجام برسد.

مشاور وزیر علوم و مدیر کل حراست وزارت علوم با اشاره به ثبت نام تعداد 130هزار نفر در آزمون نیمه متمرکز دکترا و آمار 27 هزارنفری تعداد متقاضیان در آزمونهای گذشته که بصورت پراکنده توسط دانشگاهها انجام می شد، گفت: دانشجویان کشور با استقبال مناسبی که از این آزمون کردند اعتماد خود را نسبت به روش پذیرش دانشجوی دکترا به صورت نیمه متمرکز نشان دادند و وظیفه ما است که با اجرای دقیق این آزمون برقراری عدالت آموزشی در کشور را بیشتر محقق کنیم.

وی طرح بومی گزینی را نیز یکی از برنامه های دیگر وزارت علوم در دوره جاری دانست و گفت: با اجرای طرح بومی گزینی بسیاری از مشکلات از جمله کمبود خوابگاهها و مسایل مربوط به انتقال و میهمانی دانشجویان حل می شود.

مشاور وزیر و مدیر کل حراست وزیر علوم اظهار داشت: برنامه های وزارت علوم نیز مانند هر برنامه دیگری قابل نقد است و ما از نقد استقبال می کنیم البته نقد اگر همراه با بررسی آسیب ها و ارائه راهکار باشد پذیرش بیشتری از طرف مسئولین خواهد داشت و گرنه نقد بدون ارائه راهکار و دور از انصاف در داوری به تخریب تبدیل می شود.

وی با اشاره به اجرای مناسب قانون هدفمندشدن یارانه ها در کشور و ضرورت اجرای این طرح گفت: با اجرای این قانون برخی هزینه ها مانند حمل و نقل، انرژی، روشنایی و آب افزایش پیدا کرده و لازم است مسئولان دانشگاهها با پیش بینی تمهیدات، صرفه جویی و مدیریت مصرف بهینه انرژی امور جاری دانشگاه را کما فی سابق پیش ببرند.

مشاور وزیر علوم تاکید کرد: توجه به سرمایش، گرمایش و مسایل رفاهی در خوابگاههای دانشجویی در فصل های زمستان و تابستان، غذای مناسب و بهداشتی در غذاخوریهای دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی و برقراری منظم سرویس های ایاب و ذهاب همواره از مهمترین درخواستهای دانشجویان است که مسئولین دانشگاهها باید تلاش کنند این خواسته ها را به خوبی پاسخ دهند.

وی با اشاره به وجود 300موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی در کشور گفت: برخی از این موسسات هنوز شاخص های آموزشی و پژوهشی را در حد استاندارد ندارند که باید تقویت شوند اما برخی دیگر مانند دانشگاه غیر انتفاعی شمال با کسب استانداردهای کیفی لازم توانسته اند از موسسه آموزش عالی به دانشگاه ارتقا یابند که می تواند الگوی مناسبی برای سایر مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی باشند.