موافقت دولت با برگزاری گردهمایى بین المللى ژئوماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنا به پیشنهاد سازمان نقشه برداری کشور و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 1370 با برگزاری گردهمایى بین المللى ژئوماتیک (90) توسط سازمان نقشه برداری کشور اوایل سال آینده موافقت کرد.



طبق این گزارش تاکنون 17 همایش ملی و 7 همایش بین المللی ژئوماتیک در کشور با هدف ارائه آخرین دستاوردهای رشته نقشه برداری به جامعه علمی و اجرایی کشور و ورود دستاوردهای علمی به کشور توسط سازمان نقشه برداری برگزار شده است.



این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.