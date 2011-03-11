به گزارش خبرنگار مهر، آنا نعمتی در سال‌های اخیر و پس از یک دوره کم‌کاری خودخواسته در سینما تلاش کرده نقش‌هایی متفاوت را تجربه کند. بازی در فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" یکی از این گام‌ها برای بازی در نقش‌هایی است که از این بازیگر دور است.

* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: انتخاب "برخورد خیلی نزدیک" مربوط به زمانی می‌شود که شما پس از مدتی دوری به سینما برگشتید و تلاش کردید نقش‌های متفاوت بازی کنید. این تصمیم آگاهانه بود یا شرایط این گزیده‌کاری را به شما تحمیل کرد؟

- آنا نعمتی: من بعد از "پارک وی" پیشنهادهای مشابه داشتم، تصمیم گرفتم مدتی صبر کنم تا نقشی را بازی کنم که با "پارک وی" فرق داشته باشد. نقشی کوتاه در فیلم "دعوت" به کارگردانی آقای حاتمی‌کیا بازی کردم و تولید "آل" به تعویق افتاد. زمانی که فیلمنامه "برخورد خیلی نزدیک" را خواندم، احساس کردم با داستانی تازه، موضوعی جذاب و روایتی غیرخطی روبرو هستم. برایم جذاب بود که در این فضا قرار بگیرم.

* زمانی که فیلمنامه را خواندید شخصیت نرگس جذاب‌تر بود یا ناهید؟

- هر دو شخصیت جذاب بودند و خوب نوشته شده بودند. آقای میهن‌دوست به من نگفت می‌خواهد نقش نرگس را بازی کنم. من اما در جلسات مختلف و بررسی‌هایی که روی فیلمنامه داشتم به نرگس علاقمند شده بودم.

* و این نقش‌ همان تغییری بود که لازم داشتید؟

- بله، من دوست ندارم مدام یک تیپ و یک نقش را تکرار کنم. نرگس زنی بود که پیش از این بازی نکرده بودم. همیشه به این فکر کرده‌ام که مسیر بازیگری‌ام را مدام تغییر بدهم. از زمانی که بعد از غیبت از سینما بازیگری را دنبال کردم از هر فرصت برای ایفای نقش‌های تازه استفاده کردم. لازم بود بعد از آن دوره سکوت، حتی نقش‌های کوتاه بازی کنم.

* پس نرگس برایتان جالب بود؟

- بله، در "زن دوم" نقش زنی بزرگتر از خودم را بازی کرده بودم، زنی که با من فاصله سنی داشت و روحیاتش با من متفاوت بود، اما نرگس را درک می‌کردم و دوست داشتم. روحیات او شبیه من است.

آنا نعمتی و لادن مستوفی در "برخورد خیلی نزدیک"

* بعد از "برخورد خیلی نزدیک" چه اتفاقی افتاد؟ فیلم اکران نشد و قطعاً کار شما دیرتر دیده شد.

- پیشنهادهای مشابهی داشتم که تلاش کردم دوباره همان مسیر را ادامه دهم. در "آل" بازی کردم که فرصت خوبی بود.

* فیلمنامه "برخورد خیلی نزدیک" چه ویژگی‌هایی داشت که آن را انتخاب کردید؟

- شکل روایت و شکست زمان در قصه گویی برای من جالب است. سه بار فیلمنامه را خواندم تا شخصیت‌ها، مناسبات و لایه‌های پنهان قصه را کامل و روشن درک کردم. مطمئن بودم این ویژگی‌ها و امتیازها برای مخاطب جذاب است. فیلم برشی از واقعیت جاری در زندگی ما است و می‌توان آن را تصویری از مناسبات زندگی امروز دانست.

* رابطه ناهید و نرگس خوب از کار درآمده. پشت صحنه هم شما و خانم مستوفی رابطه دوستانه‌ای داشتید؟

- بله، اولین بار بود که خانم مستوفی را می‌دیدم، خیلی زود با هم صمیمی شدیم. در کنار صمیمیتی که بین ما وجود داشت، همه گروه رابطه‌ای دوستانه داشتند. خانم‌های گروه با هم دوست بودند و من حتی روزهایی که کار نداشتم، سر صحنه می‌رفتم تا کنار بچه‌ها باشم. محبتی که بین ما وجود داشت واقعی بود.

* تمرین هم قبل از فیلمبرداری داشتید؟

- هم تمرین داشتیم و هم دورخوانی که مفید بود. اما آقای میهن‌دوست نمی‌‌گذاشت طراوت بازی ما از بین برود. یک ماه قبل از فیلمبرداری، تمرین و دورخوانی داشتیم. فیلمبردار هم سر تمرین‌ها بود. جزئیات نور صحنه هم برای آقای میهن‌دوست و فرشاد محمدی فیلمبردار مهم بود. قبل از شروع فیلمبرداری با توجه به میزانسن تمرین می‌کردیم.

* فکر می‌کنید اکران فیلم در این شرایط باعث شده ارزش‌های "برخورد خیلی نزدیک" دیده نشود؟

- اکران خوب می‌توانست کمک کند ارزش‌های این فیلم دیده شود. "برخورد خیلی نزدیک" یک درام روانشناسانه است که با دقت و وسواس ساخته شده. متاسفم که چنین تجربه‌هایی آخر سال اکران شده. اگر "برخورد خیلی نزدیک" در شرایط بهتری اکران می‌شد مخاطب بیشتری پیدا می‌کرد.

* دیده نشدن فیلم در وقت مناسب می‌تواند مسیر بازیگری شما را به نقطه آغاز برگرداند؟

- نه، من مصر هستم که با دقت قدم بردارم اما بازیگر بخشی از مجموعه بزرگ سینما است و گاهی خودش نمی‌تواند سرنوشتش را تعیین کند. بازیگرها از دستمزدهایشان چشم پوشی می‌کنند تا در فیلم‌های مستقل بازی کنند، اما وقتی این آثار مهجور می‌مانند چطور مسیر بازیگر تغییر کند؟ چطور تجربه‌گرایی او دیده شود؟ من دوست دارم کارم دیده و نقد شود اما در شرایط فعلی اگر بازیگری فیلم‌هایش فروش خوبی نداشته باشد امکان تجربه کردن را هم از دست می‌دهد. "برخورد خیلی نزدیک" در اکران مظلوم ماند. ما حتی تبلیغات شهری نداریم، چطور تماشاگر از اکران فیلم مطلع شود.

* بازیگرهای زیادی در این سال‌ها جذب کارگردانی یا کارهای پشت دوربین شده‌اند تا مستقل‌تر باشند، شما چطور؟ به حوزه‌های دیگر به جز بازیگری فکر کرده‌اید؟ کم کار کردن ممکن است باعث شود شما پیشنهادهای کمتری داشته باشید.

- کم کار کردن آسیب‌هایی برای بازیگر دارد، اما من از این بعد به ماجرا نگاه نمی‌کنم، سعی می‌کنم خودم را تقویت کنم تا جایی که نقدهای منفی درباره کارم کمتر شود. من دوست دارم پشت دوربین کار کنم، در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید فیلم دوست دارم تجربه‌هایی داشته باشم، به عنوان مدیر تولید و مجری طرح. اما هنوز به کارگردانی فکر نمی‌کنم.

* جایزه چقدر برایتان مهم است؟ دو سال است نامزد دریافت سیمرغ بلورین می‌شوید.

- جایزه و تشویق مهم است اما نهایت آرزوهای من در بازیگری نیست. مهم این است که با افرادی در سینما کار کنم که دوستشان دارم. دوست دارم در فیلم‌هایی کار کنم که بتوانم از آن دفاع کنم. دوست دارم نقش‌های مختلف را بازی کنم و کارنامه‌ام را قوی‌تر کنم.

* در این 14 سال که به عنوان بازیگر فعالیت کرده‌اید کدام نقش را بیشتر دوست دارید؟

- نمی‌توانم از یک فیلم یا یک نقش یاد کنم، "هیوا" را خیلی دوست دارم، "پارک وی"، "زن دوم"، "آل"، "برخورد خیلی نزدیک" را دوست دارم. "برف روی شیروانی داغ" و "شش نفر زیر باران" هم از آثار مورد علاقه کارنامه‌ام است.

* نقش‌هایی هست که هنوز تجربه نکرده‌اید، مثلا نقش زنی از طبقه پایین جامعه، یا نقش تاریخی. جای چه نقشی در کارنامه شما خالی است؟

- کارگردانی باید جسارت به خرج بدهد و من را در نقش تازه‌ای انتخاب کند. بازیگرها معمولاً نقش‌هایی شبیه هم بازی می‌کنند و فیلم‌ها تکراری شده‌اند و برای مردم هم این جذاب نیست. در دهه 60 و 70 کارگردان‌ها اعتماد به نفس استفاده از بازیگران در نقش‌های مختلف را داشتند.

گلچهره سجاده هم در "دندان مار" بازی کرد و هم در "هیوا" و در هر دو فیلم عالی بود. فاطمه معتمد آریا نقش‌های متنوعی بازی کرد. بازیگر را گریم و کارگردان می‌توانند شکل بدهند.‌ کاش کارگردان‌ها این فرصت را به ما بازیگران بدهند. من هم منتظر تا روزی در نقشی بسیار دور از این پرسونا که تا به حال داشته‌ام بازی کنم، البته نگاه کارگردان‌ها خیلی مهم است. کارگردان‌ها در انتخاب بازیگر معمولا کلیشه‌ای عمل می‌کنند.

* فیلم "شیش و بش" اولین کمدی کارنامه شما بود که در کنار محمدرضا گلزار و امین حیایی بازی کردید، از این تجربه راضی هستید؟

- "شیش و بش" یک کمدی موقعیت است. در این فیلم نقش دختری جنوب شهری را بازی ‌کردم که در فضای جدیدی قرار می‌گیرد. تجربه تازه‌ای بود و دوستش داشتم.

* گویا فیلم شبیه "کما" است؟

- اصلا شباهتی ندارد. قبل از فیلمبرداری محمدرضا گلزار فیلمنامه را بازنویسی نهایی کرد تا شباهتی به اثری نداشته باشد. همه گروه انرژی زیادی گذاشتند تا "شیش و بش" تجربه‌ای جذاب باشد و فکر می‌کنم این اتفاق افتاده است.

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گفتگو: محدثه واعظی‌پور