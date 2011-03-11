گردهمایی روسای فدراسیونها با سعیدلو 24 اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، دراین نشست که با حضورعلی سعیدلو رئیس و معاونان سازمان تربیت بدنی و روسای فدراسیون های ورزشی برگزارخواهد شد ، گزارشی عملکرد سال 89 سازمان تربیت بدنی در بخش قهرمانی و همگانی و توسعه فضاها و زیر ساخت های ورزش کشور از سوی معاونین سازمان ارائه خواهد شد.

دراین نشست همچنین تعدادی از روسای فدراسیون های ورزشی به نمایندگی از سایر فدراسیون ها به طرح مسائل و مشکلات خود و برنامه های سال جاری خود خواهند پرداخت .

رئیس سازمان تربیت بدنی دراین جلسه نقطه نظرات، چشم اندازها و اهداف ورزش کشور درسال آینده را برای روسا و مسئولان فدراسیونها ترسیم خواهد کرد.