حجت الاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در این همایش، سید ابوالفاضل رضوی اردکانی نویسنده کتاب "قیام مختار" و مدیر حوزه علمیه استان فارس سخنرانی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه فیلمنامه سریال "مختارنامه" بر اساس این کتاب نوشته شده است ادامه داد: همایش بررسی قیام مختار به‌منظور بررسی سریال مختارنامه و پاسخ به برخی شبهات موجود در جامعه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام محمدی افزود: با توجه به اینکه با پخش این سریال سئوالات و شبهات متعددی برای بینندگان آن بوجود آورده است، برپایی همایش با حضور نویسنده کتاب "قیام مختار" فرصت مغتنمی برای پاسخ به این سئوالات محسوب می‌شود.

مسئول گروه فرهنگی رایحه ظهور افزود: این همایش ساعت 15 و 30 دقیقه روز شنبه 21 اسفند در سالن هلال احمر زنجان بر پا می‌شود.