محدودیتهای مالی مانع تکمیل شبکه بزرگراهی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح همزمان پل تقاطع آزادگان - شهید حکیم و تقاطعهای بزرگراه همت با بلوار گلها ، کاج و ارغوان اظهار کرد: با افتتاحیه هایی که در حوزه فنی و عمران تا پایان سال صورت می گیرد مجموعا 430 کیلومتر شبکه بزرگراهی تحویل مردم می دهیم که بیش از نیمی از این شبکه در طول 6 سال گذشته و در زمان مدیریت قالیباف صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه براساس طرح تفضیلی شهر تهران شبکه بزرگراهی ما باید به 555 کیلومتر برسد گفت: اگر محدودیت منابع مالی و بحث معارضان نبود ما از لحاظ فنی این آمادگی را داریم که 125 کیلومتر باقی مانده شبکه بزرگراهی شهر را بر اساس طرح تفضیلی تا سال 92 احداث و شبکه را تکمیل کنیم.

معاون شهردار تهران گفت: در حال حاضر تنها در منطقه 22 حدود 44 کیلومتر مسیر بزرگراهی در دست ساخت است که در تلاشیم با سرعت پروژه های عمرانی شهر را احداث و به بهره برداری برسانیم.

حسینی در مورد پل تقاطع آزادگان و حکیم گفت: تعجیل در احداث این تقاطع به خاطر آن بود که دوربرگردان به سمت شمال بسیار نا ایمن بود اما اکنون بزرگراه آزادگان با ایمنی و سهولت بیشتر در اختیار شهروندان قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت قیر و بنزین گفت: هرچه بتوانیم باید در پروژه های عمرانی حجم عملیات خاکی و قیری را کم کنیم و با استفاده از روش های جدید کاری کنیم که چه از لحاظ کیفی و زمان ساخت و چه از لحاظ هزینه در اجرای پروژه ها در وضعیت بهتری قرار گیریم.









