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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۹

معاون شهردار تهران اعلام کرد:

محدودیتهای مالی مانع تکمیل شبکه بزرگراهی پایتخت

محدودیتهای مالی مانع تکمیل شبکه بزرگراهی پایتخت

معاون فنی و عمران شهرداری تهران گفت: اگر محدودیت منابع مالی و بحث معارضان نبود ما به لحاظ فنی این آمادگی را داشتیم که تا سال 92 شبکه بزرگراهی شهر تهران را تکمیل کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح همزمان پل تقاطع آزادگان - شهید حکیم و تقاطعهای بزرگراه همت با بلوار گلها ، کاج و ارغوان اظهار کرد: با افتتاحیه هایی که در حوزه فنی و عمران تا پایان سال صورت می گیرد مجموعا 430 کیلومتر شبکه بزرگراهی تحویل مردم می دهیم که بیش از نیمی از این شبکه در طول 6 سال گذشته و در زمان مدیریت قالیباف صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه براساس طرح تفضیلی شهر تهران شبکه بزرگراهی ما باید به 555 کیلومتر برسد گفت: اگر محدودیت منابع مالی و بحث معارضان نبود ما از لحاظ فنی این آمادگی را داریم که 125 کیلومتر باقی مانده شبکه بزرگراهی شهر را بر اساس طرح تفضیلی تا سال 92 احداث و شبکه را تکمیل کنیم.

معاون شهردار تهران گفت: در حال حاضر تنها در منطقه 22 حدود 44 کیلومتر مسیر بزرگراهی در دست ساخت است که در تلاشیم با سرعت پروژه های عمرانی شهر را احداث و به بهره برداری برسانیم.

حسینی در مورد پل تقاطع آزادگان و حکیم گفت: تعجیل در احداث این تقاطع به خاطر آن بود که دوربرگردان به سمت شمال بسیار نا ایمن بود اما اکنون بزرگراه آزادگان با ایمنی و سهولت بیشتر در اختیار شهروندان قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت قیر و بنزین گفت: هرچه بتوانیم باید در پروژه های عمرانی حجم عملیات خاکی و قیری را کم کنیم و با استفاده از روش های جدید کاری کنیم که چه از لحاظ کیفی و زمان ساخت و چه از لحاظ هزینه در اجرای پروژه ها در وضعیت بهتری قرار گیریم.

 



 

کد مطلب 1270910

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