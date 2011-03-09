رویکرد مدیریت ارشد فارس حمایت از تولید پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، فرهاد سجادی در بازدید از کارخانه لاستیک دنا به آنان اطمینان خاطر داد که با هر مدیری که بخواهد با سرنوشت یک هزار و 700 کارگر این کارخانه بازی کند، به شدت برخورد خواهم کرد.

سجادی با تاکید بر این موضوع که رویکرد دولت و مدیریت ارشد استان فارس حمایت از تولید پایدار است، افزود: کارگران تنها با استمرار فعالیت تولیدی در یک کارخانه می توانند نسبت به آینده شغلی و معیشتی خود امیدوار باشند و دولت به موازات پرداخت معوقه کارگران در کارخانجات بحران زده تلاش کرد تا تولید این کارخانه ها را نیز به وضع مطلوب برساند.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس با بیان اینکه عبور کارخانه لاستیک دنا از وضعیت بحرانی که حدود 10 سال گریبان گیر کارگران آن بود تنها با نگاه دولت به استمرار تولید برطرف شده است، تصریح کرد: با جذب 100 میلیارد ریال سرمایه گزاری جدید در این کارخانه علاوه بر اینکه خط تولید این کارخانه افزایش محسوسی پیدا خواهد کرد، برای بیش از300 نفر نیز به طور مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.

سجادی با بیان اینکه دیگر اجازه نخواهیم داد وضعیت این کارخانه به دوران چند سال گذشته بازگردد، تصریح کرد: آنچه که طی چند سال اخیر موجب بروز بحران در برخی کارخانجات فعال استان شده بود به خاطر نوع نگاه مجموعه مدیریتی این مراکز بود که برای راضی نگه داشتن کارگران و پرداخت مطالبات آنها، به جای اینکه تولید را تقویت کنند و حیات کارخانه را تضمین کنند اقدام به فروش بخشهایی از زمین و دارایی کارخانجات می کردند و همین امر موجب تشدید بحران دراین کارخانه ها شده بود.



معاون استاندار فارس در پایان این بازدید پیشنهاد مدیرعامل کارخانه لاستیک دنا برای استقرار گروه هایی از این کارخانه در مسیر جاده ها که با هدف مشاوره و ارائه خدمات به زائران شیراز و سایر گردشگران صورت خواهد پذیرفت را بسیار ارزنده توصیف کرد و برای انجام هماهنگی های لازم قول مساعد داد.

در حال حاضر کارخانه لاستیک دنا با تولید روزانه 105 تن از محصولات خود در قالب تایرهای وسائط نقلیه باری، کشاورزی، سواری و وانت سهم مهمی در تأمین لاستیک مورد نیاز داخل کشور دارد.