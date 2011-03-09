اولین مرکز رشد فناوری تخصصی کشاورزی در فارس فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهرزاد خرد بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به پتانسیلهای بالای استان در بخش کشاورزی و اینکه کشاورزی فارس دارای رتبه های برتر کشور در تمامی مباحث مربوطه است اقدام به راه اندازی این مرکز کردیم که به زودی افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: در مسائل سامانه های نوین بخش کشاورزی در کل کشور حدود 10 درصد اقدام شده که این رقم در فارس به 20 درصد می رسد و به طور یقین این آمار در سال آینده افزایش خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به میزان استغال ایجاد شده در سال جاری تصریح کرد: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است که با توجه به فعالیتهای صورت گرفته، در سال جاری 11 نفر در بخش کشاورزی استان مشغول به فعالیت شدند که این رقم معادل 20 درصد از میزان استغال زایی بخش کشاورزی کشور است.

خرد تاکید کرد: کشاورزی استان فارس سهم بالایی را در مباحث مختلف به خود اختصاص داده، در بخش صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده از جمله این موارد است و از طرفی 40 درصد از صادرات غیر نفتی کشور به فارس تعلق دارد ولی با این وضعیت همچنان ظرفیت استان چهار برابر بیشتر از وضعیت فعلی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد تولیدات دامی فارس در سال جاری یادآور شد: در تولید گوشت سفید 16.4 درصد رشد، سرانه تولید مرغ 19.6 درصد، تولید تخم مرغ 8.7 درصد، گوشت قرمز 14.5 درصد که 30 درصد مازاد بر نیاز است و به امر صادرات اختصاص داده می شود و در تولید شیر نیز در سال جاری شاهد افزایش 10.5 درصدی بوده ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تاکید کرد: روزانه یک هزار و 884 تن شیر در فارس تولید می شود که سرانه تولید در حال حاضر 152 لیتر شیر است.