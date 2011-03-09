به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در مسابقات فوتبال المپیک 2012 لندن 5/3 سهمیه دارد که برای دستیابی به این سهمیه 35 تیم از روز 23 فوریه 2011 (4 اسفندماه 1389) رقابت خود را آغاز کردند.

بنابر مکانیزم قرعه کشی، در مرحله اول 22 تیم رنک پایین‌تر (بر مبنای حضور در بازی‌های انتخابی المپیک 2008 پکن) در دو بازی رفت و برگشت در تاریخ 23 فوریه و 9 مارس 2011 (4 و 18 اسفند 1389) دیدار می کنند تا تیم برنده بالا بیاید.

تیم فوتبال امید کشورمان یکی از تیمهایی بود که در کنار 21 تیم آسیایی دیگر در این مرحله از رقابت‌ها به میدان رفت و با برتری یک برصفر مقابل قرقیزستان در دو بازی رفت و برگشت جواز حضور در دور دوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 لندن را بدست آورد.

امیدهای فوتبال ایران در مرحله دوم رقابت‌ها در کنار 10 برنده مرحله اول به 13 تیم رنک بالاتر ملحق می شوند تا دوباره در یک بازی پلی‌آف رفت و برگشت در تاریخ‌های 19 و 23 ژوئن 2011 (یکشنبه - 29 خرداد و پنجشنبه - دوم تیر 1390) بازی کنند.

"تیم‌های کره جنوبی، استرالیا، چین، ژاپن، عراق، بحرین، قطر، عربستان، کره شمالی، سوریه، لبنان، ازبکستان و ویتنام در رنک یک تا 13 هستند و از دور دوم وارد بازی‌ها می شوند."

بدین ترتیب مسئولان فدراسیون فوتبال از امروز 102 روز فرصت خواهند داشت تا تیم فوتبال امید ایران را برای حضوری پرقدرت در مرحله دوم مسابقات فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک 2012 لندن آماده کنند.

در مرحله سوم 12 تیمی که صعود کرده‌اند به سه گروه چهار تیمی تقسیم خواهند شد تا بعد از بازی‌های رفت و برگشت، تکلیف تیم‌های آسیایی در المپیک 2012 لندن را مشخص کنند. دیدارهای گروهی مرحله سوم از 21 سپتامبر 2011 تا 14 مارس 2012 (30 شهریور تا 23 اسفند 1390) برگزار خواهد شد.

سه تیم اول گروه ها مستقیم به المپیک می روند و سه تیم دوم از 25 تا 29 مارس 2012 (6 تا 10 فروردین 1391) در یک ورزشگاه باهم رقابت خواهند کرد تا تیم برتر در بازی پلی آف به مصاف نماینده آفریقا برود.

در المپیک 2008 چین، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا به این بازی‌ها صعود کردند اما نه میزبان و نه هیچکدام از سه نماینده دیگر آسیا نتوانستند از مرحله گروهی بالا بروند.