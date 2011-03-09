به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسنی در نشست مدیران حراست موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در دانشگاه غیرانتفاعی شمال، شاخص های توسعه آموزشی موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی را معرفی حداقل 2 مربی تمام وقت متخصص در رشته های پیشنهادی مرتبط برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، حداقل 2 مربی و یک استادیار تمام وقت متخصص مرتبط برای رشته های تحصیلی پیشنهادی مقاطع کارشناسی پیوسته و حداقل سه استادیار تمام وقت متخصص مرتبط با رشته های تحصیلی پیشنهادی و دو دوره دانش آموخته در مقاطع کارشناسی مرتبط برای مقطع کارشناسی ارشد اعلام کرد.

وی در خصوص الزامات حقوقی مربوط به موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی افزود: کلیه موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی باید دارای اساسنامه مصوب وزارت علوم، هیئت امنا و رئیس قانونی باشند و اساسنامه مصوب در بخش موسسات غیر تجاری اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و اسناد مالکیت کلیه اموال موسسه و حساب های بانکی باید به نام شخصیت حقوقی موسسه باشد.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی درخصوص رشد آموزش عالی در استان مازندران نیز گفت: در سال تحصیلی 88 جمع کل دانشجویان استان مازندران 183هزارنفر بوده است که 5/5درصد کل دانشجویان کشور را تشکیل می دهد و 85000هزار نفر از دانشجویان این استان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستانهای ساری، آمل و بابل مشغول تحصیل بوده اند.

وی افزود: 79هزارنفر از دانشجویان استان مازندران در رشته های تحصیلی علوم انسانی، 55هزار نفر در گروه فنی و مهندسی، 15 در گروه علوم پایه ، 13هزارنفر در گروه هنر ، 11هزار نفر در گروه کشاورزی و دامپزشکی و 9200نفر در گروه علوم پزشکی مشغول تحصیل هستند.

حسنی خبر داد: سند چشم انداز بیست ساله، نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنجم توسعه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بویژه طرح جامع گسترش آموزش عالی مبتنی بر آمایش سرزمین بر توسعه هدفمند و کیفی موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی تاکید دارد و الزامات خاصی را جهت استمرار فعالیت و ارتقا این موسسات تعیین کرده است.