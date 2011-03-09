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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

حسنی خبر داد:

شاخصهای توسعه ‌موسسات‌آموزش‌عالی غیردولتی/ الزامات حقوقی غیرانتفاعیها

شاخصهای توسعه ‌موسسات‌آموزش‌عالی غیردولتی/ الزامات حقوقی غیرانتفاعیها

مدیرکل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی شاخص های توسعه موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و الزامات حقوقی این موسسات را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسنی در نشست مدیران حراست موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در دانشگاه غیرانتفاعی شمال، شاخص های توسعه آموزشی موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی را معرفی حداقل 2 مربی تمام وقت متخصص در رشته های پیشنهادی مرتبط برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، حداقل 2 مربی و یک استادیار تمام وقت متخصص مرتبط  برای رشته های تحصیلی پیشنهادی مقاطع کارشناسی پیوسته و حداقل سه استادیار تمام وقت متخصص مرتبط با رشته های تحصیلی پیشنهادی و دو دوره دانش آموخته در مقاطع کارشناسی مرتبط برای مقطع کارشناسی ارشد اعلام کرد.

وی در خصوص الزامات حقوقی مربوط به موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی افزود: کلیه موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی باید دارای اساسنامه مصوب وزارت علوم، هیئت امنا و رئیس قانونی باشند و اساسنامه مصوب در بخش موسسات غیر تجاری اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و اسناد مالکیت کلیه اموال موسسه و حساب های بانکی باید به نام شخصیت حقوقی موسسه باشد.
 
مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی درخصوص رشد آموزش عالی در استان مازندران نیز گفت: در سال تحصیلی 88 جمع کل دانشجویان استان مازندران 183هزارنفر بوده است که 5/5درصد کل دانشجویان کشور را تشکیل می دهد و 85000هزار نفر از دانشجویان این استان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستانهای ساری، آمل و بابل مشغول تحصیل بوده اند.
 
وی افزود: 79هزارنفر از دانشجویان استان مازندران در رشته های تحصیلی علوم انسانی، 55هزار نفر در گروه فنی و مهندسی، 15 در گروه علوم پایه ، 13هزارنفر در گروه هنر ، 11هزار نفر در گروه کشاورزی و دامپزشکی و 9200نفر در گروه علوم پزشکی مشغول تحصیل هستند. 
 
حسنی خبر داد: سند چشم انداز بیست ساله، نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنجم توسعه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بویژه طرح جامع گسترش آموزش عالی مبتنی بر آمایش سرزمین بر توسعه هدفمند و کیفی موسسات آموزش عالی  غیر دولتی و غیرانتفاعی تاکید دارد و الزامات خاصی را جهت استمرار فعالیت و ارتقا این موسسات تعیین کرده است.
کد مطلب 1270915

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