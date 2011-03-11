پیشنهاد ایران برای مرکزیت تائید نمونه تجهیزات ارتباطی منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرم‌پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دیدار با مدیر بخش استاندارد اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) تاکید کرد: ایران آمادگی دارد به عنوان مرکزیت تائید نمونه تجهیزات ارتباطی در سطح منطقه ایفای نقش کند.

وی با اشاره به امکانات آزمایشگاهی و مراکز تحقیقاتی ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل اهمیت موضوع استاندارد در حوزه ICT، در ساختار سازمانی رگولاتوری اداره کل مستقلی برای هدایت و انجام امور مربوط به حوزه استاندارد و تائید نمونه تجهیزات مخابراتی پیش‌بینی شده است. در رگولاتوری تلاش بر این است که تمامی فعالیت‌های این حوزه در چارچوب استانداردهای بین‌المللی باشد.

مدیر بخش استاندارد اتحادیه بین المللی مخابرات - ITU نیز با استقبال از این پیشنهاد گفت: در زمان حاضر مرکز تائید نمونه تجهیزات ارتباطی در چند کشور وجود دارد که به شکل منطقه‌ای فعالیت می‌کنند و ITU این آمادگی را دارد تا مدارک و مستندات رگولاتوری ایران را در بخش استاندارد و تایید نمونه بررسی کرده و نظر خود را در این زمینه اعلام کند.

مالکوم جانسون تاکید کرد که براساس مقررات ITU از ابتدای سال 2011 دانشگاههای کشورهای در حال توسعه عضو اتحادیه جهانی مخابرات می‌توانند با پرداخت هزینه کمی عضو ITU شوند.

دسترسی به استانداردهای کلیدی، تسهیلات و بانک‌های اطلاعاتی، مشارکت در گروه‌های مطالعاتی ITU-T ، ارائه پیشنهاد در تدوین و تصویب استانداردهای تاثیرگذار در حوزه ICT، انعکاس و انتشار فعالیت‌های دانشگاه‌ها در حوزه استاندارد و دسترسی به نهادهای تنظیم مقررات 192 کشور عضو ITU از مواردی است که جانسون به عنوان مزایای عضویت دانشگاه‌های کشورهای در حال توسعه در ITU عنوان کرد.

به گزارش مهر، درصورتی که ایران از سوی ITU به عنوان مرکز استاندارد و تائید نمونه در منطقه پذیرفته شود گواهی‌های صادر شده توسط این مرکز برای تمامی اعضای اتحادیه بین‌المللی مخابرات قابل قبول بوده و این گواهی‌ها در ITU ثبت می‌شود.