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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

برگزاری مانور امداد و اطفای حریق در جنگلهای ارسباران

برگزاری مانور امداد و اطفای حریق در جنگلهای ارسباران

تبریز - خبرگزاری مهر: مانور امداد و نجات و اطفای حریق در جنگل های منطقه ارسباران اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهمر در اهر، فرمانده یگان حفاظتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای این مانور گفت: حفاظت از منابع طبیعی و جنگل ها به عنوان میراث ماندگار برای نسل ها یک وظیفه همگانی است.

سرهنگ علی صادقی افزود: همه ما وظیفه داریم با همکاری و همراهی مردم و تمامی ادارات در حفظ و صیانت از منابع طبیعی تلاش مضاعف کنیم.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این مانور بالا بردن توان امدادی و آمادگی نیروهای عمل کننده برای مقابله با حوادث غیر مترقبه خصوصاً آتش سوزی در جنگل های ارسباران است.

وی جنگلها و مراتع و منابع تجدید شونده را یک سرمایه ملی و میراث ماندگار برای کشور عنوان کرد و افزود: با راهکارهای مناسب و تدوین ساز و کارهای لازم حفاظت از منابع طبیعی را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کرد.

معاون فرماندار اهر نیز دراین مانور با تأکید بر همکاری همه جانبه تمامی ادارات و نهادها با اداره منابع طبیعی و یگان حفاظت خواستار تداوم این همکاری ها برای حفاظت و صیانت از مراتع و جنگلی شد.

عوض نظامی فرید، تداوم مانورها را موجب آمادگی هرچه بیشتر دراین زمینه دانست و با اشاره به قرار گرفتن جنگل های طبیعی ارسباران دراین مناطق تجهیز امکانات حفاظتی و آتش نشانی را در شهرهای اهر، کلیبر و ورزقان ضروری برشمرد.

گفتنی است شرکت کنندگان در این مانور با تجهیزات و امکانات موجود خود در پایگاه های امدادی منابع طبیعی آمادگی خود را برای مقابله با آتش سوزی در جنگل ها و مراتع را به نمایش گذاشتند.

مانور امداد و نجات و اطفاء حریق نیروهای آموزش دیده ادارات منابع طبیعی شهرستان های اهر،‌ کلیبر، ورزقان و جلفا که حوزه حفاظت جنگل های ارسباران به این مناطق منتهی می شود در این مانور حضور داشتند. 

کد مطلب 1270917

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