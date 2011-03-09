شبکه فیبر نوری در قم طی دو سال 90 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید اسدالله دهناد قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران مقدار شبکه فیبر نوری استان قم را در ابتدای سال ۸۸، ۷۴۳ کیلومتر عنوان کرد و گفت: با تلاش مدیران و کارکنان شرکت مخابرات، ‌هم اکنون شبکه فیبرنوری استان قم به بیش از هزار و ۳۰۰ کیلومتر رسیده است که حاکی از توسعه ۹۰ درصدی آن است

وی توسعه شبکه فیبر نوری را به عنوان یکی از زیرساختهای مهم مخابراتی در این استان مورد توجه قرار داد و گفت: این شبکه مهم در بخشهای فیبر نوری شهری، ‌زیرساخت و بین شهری و روستایی بطور قابل توجهی افزایش یافته و زمینه گسترش خدمات ارتباطی و مخابراتی را برای شهروندان، ‌موسسات و تمام دستگاه‌ها فراهم کرده است.



دهناد افزود: در حال حاضر ۳۸۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری شهری ۳۱۸ کیلومتر شبکه فیبر نوری زیرساخت و ۶۱۶ کیلومتر شبکه فیبر نوری بین شهری و روستایی در این استان وجود دارد.



عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات استان قم با اشاره به اهمیت شهر قم، ‌نگهداری شبکه فیبر نوری را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: این شرکت در سال گذشته موفق شد مقام نخست نگهداری شبکه فیبر نوری را در شور به دست آورد.