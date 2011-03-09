توسعه محصولات کشاورزی سالم در گرو حمایتهای اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید نصیر سید محمدی بعدازظهر چهارشنبه در آئین برگزاری همایش تولید محصول سالم بیان داشت: در راستای توسعه تولید محصولات کشاورزی سالم وارگانیک و حمایت از تولید کننده محصولات کشاورزی که در تولید محصولاتشان سموم کمتری استفاده می کند باید این محصولات نسبت به سایر تولیدات تمایز قیمتی داشته باشند و تمام حمایتهای اقتصادی لازم در زمینه افزایش تولید این محصولات اعمال شود.

وی با اشاره به فواید تولید محصولات کشاورزی ارگانیک وسالم افزود: به منظور افزایش این محصولات باید تدابیری اندیشیده شود که این محصولات با تمایز قیمتی نسبت به سایر محصولات کشاورزی عرضه شوند.

سید محمدی با بیان اینکه تولید محصول سالم با استفاده از روشهای بیولوژیک سال گذشته در سطح سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به انجام رسیده ابراز داشت: علاوه بر حمایتهای اقتصادی، حمایتهای فنی نیز برای توسعه تولید این نوع محصول ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه افزایش کود در تولید محصولات کشاورزی در کوتاه مدت موجب افزایش میزان تولید می شود اما با توجه به تاثیر نامطلوب مصرف این کودها باید درراستای کاهش هرچه بیشتر مصرف کود و سموم در تولیدات کشاورزی تلاش نماییم.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای راه افزایش تولید محصولات سالم وگواهی شده کشاورزی در استان نیازمند انجام هزینه های فراوانی بود، اظهار داشت: به منظور انجام آزمایش وسنجش میزان مصرف سموم در محصولات کشاورزی انجام هر آزمایش در هرمرحله 80 تا 90 هزا رتومان بر آورد هزینه داشت که با همکاری اداره کل استاندارد در استان این میزان هزینه به یک دهم کاهش یافت.

به گفته سید محمدی اداره کل استاندارد استان از طریق آزمایشگاه قشم نسبت به کاهش هزینه انجام آزمایشهای تولید محصولات سالم اقدام کرد و با مساعدت اداره کل استاندارد هزینه انجام آزمایش بر روی محصولات سالم در استان در هر مرحله به هشت هزار تومان کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هرمزگان یکی از استانهایی است که سالانه به تولید یک میلیون تن محصولات صیفی خارج از فصل می پردازد و زمان مصرف این محصولات به صورت تازه خوری است اقدام در زمینه توسعه و افزایش تولیدمحصول سالم ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به عوارض مصرف کودها وسموم در کشاورزی یادآورشد: مصرف این سموم موجب ایجاد عوارض زیست محیطی آلودگی های زیستی می شود وبه همین منظور کاهش مصرف این سموم باید در صدر برنامه های تولید محصولات کشاورزی قرار گیرد.