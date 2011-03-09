باند جدید فرودگاه رامسر هفته دولت آینده بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیم مشایی در حاشیه بازدید از فرودگاه رامسر گفت: رئیس جمهوری توسعه فرودگاه رامسر را به مردم رامسر و تنکابن هدیه کرده و علاوه بر ملی شدن این پروژه، اعتبار مناسبی از سوی دولت برای این پروژه در نظر گرفته شده است.



وی، روند اجرایی این پروژه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در هفته دولت سال 90، شاهد بهره برداری از باند جدید فرودگاه رامسر خواهیم بود.



وی با اشاره به زیبایی فرودگاه رامسر از نظر قرار گرفتن بین جنگل و دریا اضافه کرد: اتصال فرودگاه رامسر به دریا و پیشروی آن در داخل دریا این باند را به یکی از زیباترین باندهای پروازی دنیا تبدیل کرده و به جاذبه های گردشگری این شهر افزوده است.

مشایی افزود: با توسعه باند پروازی فرودگاه رامسر پرواز هواپیماهای پهن پیکر و 747 در این شهر گردشگر پذیر میسر خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر اساس اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، شمال کشور به قطب گردشگری جهان اسلام مبدل خواهد شد بنابراین توسعه حمل و نقل دریایی و هوایی در این خطه از اساسی ترین برنامه های دولتها باید باشد.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.