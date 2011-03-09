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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

مشایی اعلام کرد:

باند جدید فرودگاه رامسر هفته دولت آینده بهره برداری می شود

باند جدید فرودگاه رامسر هفته دولت آینده بهره برداری می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر رئیس جمهوری از افتتاح باند جدید فرودگاه رامسر، در هفته دولت سال 90 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیم مشایی در حاشیه بازدید از فرودگاه رامسر گفت: رئیس جمهوری توسعه فرودگاه رامسر را به مردم رامسر و تنکابن هدیه کرده و علاوه بر ملی شدن این پروژه، اعتبار مناسبی از سوی دولت برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

وی، روند اجرایی این پروژه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در هفته دولت سال 90، شاهد بهره برداری از باند جدید فرودگاه رامسر خواهیم بود.

وی با اشاره به زیبایی فرودگاه رامسر از نظر قرار گرفتن بین جنگل و دریا اضافه کرد: اتصال فرودگاه رامسر به دریا و پیشروی آن در داخل دریا این باند را به یکی از زیباترین باندهای پروازی دنیا تبدیل کرده و به جاذبه های گردشگری این شهر افزوده است.

مشایی افزود: با توسعه باند پروازی فرودگاه رامسر پرواز هواپیماهای پهن پیکر و 747 در این شهر گردشگر پذیر میسر خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر اساس اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، شمال کشور به قطب گردشگری جهان اسلام مبدل خواهد شد بنابراین توسعه حمل و نقل دریایی و هوایی در این خطه از اساسی ترین برنامه های دولتها باید باشد.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.

کد مطلب 1270921

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