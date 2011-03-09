تعریف درآمدهای مالی جدید برای شهرداریهای کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اردوان نوسودی ظهر چهارشنبه در سمینار شهرداران استان کردستان، اظهار داشت: تعریف درآمدهای مالی جدید و پایدار در راستای توسعه عمران شهری یکی از نیازهای اصلی شهرداری های استان کردستان است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: اعتبارات و درآمد شهرداری ها در استان کردستان محدود است و با ادامه این روند نمی توان چشم انتظار بروز تحولات اساسی در حوزه عمران شهری در کردستان بود و باید تلاش کرد تا با تعریف بازارهای مالی جدید شهرداری ها را برای توسعه و ارتقاء فعالیت های عمرانی کمک کنیم.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار کردستان افزود: یکی از اصلی ترین دغدغه های مسئولان استان به ویژه استاندار کردستان توجه بیشتر به عمران شهری و افزایش اقدامات و کارهای شهرداری ها در این حوزه است که در همین راستا دولت با تمام توان و میزان اعتبارات در اختیار از شهرداری ها حمایت خواهد کرد.

نوسودی گفت: ایجاد منظر زیبا و مناسب شهری برای معرفی هر چه بهتر استان کردستان به مردم یک نیاز اصلی و ضروری است و در این راستا شهرداری ها موظف به برنامه ریزی مناسب و جذب اعتبارات بخش های خصوصی و ترغیب افراد سرمایه گذار برای ورود به این حوزه هستند.

وی با اشاره به وضعیت فعلی اعتبارات شهرداری ها در استان کردستان خاطرنشان کرد: کل اعتبارات شهرداری مرکز استان به 25 میلیارد تومان هم نمی رسد که اگر اعتبارات هزینه ای و جاری را از آن کم کنیم دیگر رقمی برای فعالیت های عمرانی باقی نمی ماند و متاسفانه این وضعیت علاوه بر سنندج در سایر شهرهای استان کردستان نیز به وضوح دیده می شود و رسالت شهرداران برای فعالیت بیشتر در این بخش بسیار مهم و حیاتی است.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار کردستان در پایان بیان داشت: شهرداران استان کردستان باید با جلب مشارکت های هر چه بهتر بخش خصوصی، زمینه را برای بهره برداری از توانمندی های خود فراهم کنند که نمونه عینی این مهم را می توان در مورد شهرهای بانه و مریوان به عینه مثال زد.

در ادامه این نشست علاوه بر استاندار کردستان و معاون برنامه ریزی وی، جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان نیز با حضور در سمینار شهرداران در خصوص هماهنگی هر چه بهتر شهرداری ها با دستگاه های دولتی به بیان نقطه نظرات خود در این بخش پرداختند.