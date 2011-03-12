جمعیت هلال احمر گیلان به 49 دستگاه آمبولانس تجهیز شد

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 49 دستگاه پیشرفته امداد و نجات به ناوگان امدادی جمعیت هلال احمر استان گیلان افزوده شد.

وی اظهارداشت: در راستای تقویت توان عملیاتی امداد و نجات و بمنظور ارائه خدمات ویژه به مردم با پیگیری های به عمل آمده از ابتدای سالجاری تاکنون 49 دستگاه آمبولانس، خودرو امدادی، خودرو فرماندهی عملیات، خودرو نجات، موتورسیکلت، زنده یاب بیو رادار، خودروی ون، دستگاه اطفای حریق، سیستم نجات قابل حمل و کانکس چند منظوره به ناوگان امداد و نجات جمعیت هلال احمر افزوده شده است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: خوشبختانه در حال حاضر امکانات و تجهیزات هلال احمر از نظر کیفی و کمی نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و با دریافت امکانات جدید و پیشرفته تعداد دستگاههای امداد و نجات هلال احمر استان رشد قابل قبولی داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با افزایش تجهیزات امداد و نجات و آموزش نیروهای امدادی این جمعیت پاسخگویی مناسب و مطلوبی در طرح های نوروزی و در هنگام حوادث و بلایا داشته باشد.

خودروی فرماندهی عملیات، خودروی ون، دستگاه اطفای حریق، سیستم نجات قابل حمل و کانکس چند منظوره از جمله امکاناتی هستند که از لحاظ تنوع تجهیزاتی به ناوگان امدادی افزوده شدند.