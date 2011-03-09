پردیسان قم در برابر آتش سوزی ایمن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم‌، علیرضا عسگری قبل از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی که سالن کنفرانس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه در شهرک پردیسان تنها یک ایستگاه کوچک آتشنشانی وجود دارد بیان داشت: اگر در پردیسان 50 ایستگاه آتشنشانی نیز ایجاد شود نمی‌توانیم در برابر حریق و آتش سوزی کاری انجام دهیم بدلیل اینکه خودورهای آتشنشانی به دلیل باریکی خیابانها قادر به ورود و خروج در مناطق مسکونی نیستند و دسترسی به مناطق مسکونی در این شهرک بدلیل ساخت و فونداسیون نامناسب امکان پذیر نیست.



وی در خصوص دیگر مشکلات پردیسان اظهار داشت: در بحث آدرس در شهرک پردیسان و قم مشکلاتی وجود دارد و در حال حاضر هنگام حادثه بر اساس بلوک و مجتمع آدرس دهی می‌شود که خیلی وقت گیر و دقیق نیست.



سالانه دو هزار نفر در چهارشنبه سوزی آسیب می‌بینند



مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی قم با اشاره به اینکه چهارشنبه سوری خرافه‌ای است که هر سال معضلات بسیاری زیادی برای جامعه ما بوجود می‌آورد گفت: هر سال بیش از دو هزار نفر در سطح کشور در چهارشنبه آخر سال آسیب می‌بینند.



وی اظهار داشت: در چهارشنبه آخر سال نیروهای آتش نشانی استان در هشت مناطق سطح شهر مستقر هستند و تمام نیروهای آتشنشانی در این روز در آمادگی کامل قرار دارند.



عسگری اضافه کرد: در این راستا یک هزار بروشور چاپ شده است تا بتوانیم عواقب این امر را کاهش دهیم و در سال 88 نسبت به سال 87 نیز کاهش عملیات داشته‌ایم.



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی قم گفت: با توجه به اینکه چهار شنبه سوزی آخر سال خاصیتی برای مردم ندارد و در این روز میزان صدمات نیز افزایش می‌یابد باید برای جلوگیری از چنین معضلاتی فرهنگ سازی در بین افراد جامعه صورت گیرد.



وی با اشاره به اینکه در سال گذشته مکانی برای آتش بازی در این روز در یکی از مناطق قم در نظر گرفته ‌شد اظهار داشت: در سال جاری چنین تصمیمی گرفته نشده است، اگر بحث تخلیه انرژی باشد باید مکانی برای آتش بازی در نظر گرفته شود و اینکار باید با مواد محترقه استاندارد صورت گیرد و به نظر بنده پارک سوار شمالی استان برای این کار بسیار مناسب است.



فرهنگ ایمنی مقدم بر ابزار ایمنی است



مدیر عامل سازمان آتشنشانی قم با اشاره به اینکه فرهنگ ایمنی مقدم بر ابزار ایمنی است بیان داشت: وظیفه فرهنگ سازی در این زمینه بر عهده متولیان فرهنگی استان قم است و در درجه اول فرهنگ سازی باید بین خود ما باشد.



وی در خصوص آمار حوادث در استان قم بیان داشت: از اول سال جاری تا 11 اسفند ماه 897 حادثه در استان رخ داده است که تصادفات داخل شهری بیشترین آن را شامل می‌شود و حریق نیز یک هزار 777 مورد بوده است که 297 مورد آن مربوط به وسایل نقلیه و 258 مورد آن نیز مربوط به منازل مسکونی بوده است.



80 درصد تماس‌ها با آتشنشانی مزاحم تلفنی هستند



عسگری با اشاره به اینکه 80 درصد از تماس‌های که با سازمان آتشنشانی گرفته می‌شود مزاحم تلفنی هستند بیان داشت: با توجه به اینکه در روز بیش از یک هزار تماس تلفنی با مرکز آتشنشانی گرفته می‌شود زیر پنج درصد منجر به اعزام اکیپ به محل حادثه می‌شود و 80 درصد نیز مزاحم تلفنی و 15 درصد نیز سئوالات آتش نشانی است که منجر به اعزام اکیپ نمی‌شود.



قم با کمبود 18 ایستگاه آتش نشانی مواجه است



وی بیان داشت: در حال حاضر در استان قم 12 ایستگاه آتش نشانی وجود دارد که 18 ایستگاه دیگر نیز قم نیاز دارد و هم اکنون با کمبود مواجه است.



مدیرعامل سازمان آتشنشانی قم بیان داشت: در سال جاری با شعار " آرمان هر شهروند یک آتشنشان " اولویت برنامه آموزش شهروندی دورن و برون سازمانی و تحول در زیر ساخت‌های آموزش و پرورش در بحث برنامه‌های این سازمان است.



وی با اشاره به اینکه 12 هزار و 200 ساعت آموزش درون سازمانی بوده است اظهار داشت: ‌آموزش تخصصی در خصوص امداد و نجات، سایت پنج هکتاری آموزشی در کنار کوه خضر نبی، مرکزیت آموزشی در ایستگاه 10 و برگزاری دوره‌های تخصصی تعریف شده در استاندارد ملی از جمله برنامه‌های درون سازمانی است.



عسگری با بیان اینکه 34 هزار و 360 ساعت نفر آموزش درون سازمان ارائه شده است اضافه کرد: جذب و آموزش امدادگر بصورت کلاسیک در مهد کودک‌های سراسر استان و آموزش برای دواطلبان در مقاطع مختلف تحصیلی و احداث اولین پارک ایمنی کشور در بوستان ولی عصر تا پایان تیر ماه سال 90 در جهت آموزش شهروندان برای تمام گروه‌های سنی از جمله اقدامات سازمان آتش نشانی در سال جاری بوده است.



وی ادامه داد: مرکز علمی کاربردی شهرداری در رشته کاردانی آتش نشانی آموزش می‌دهد که در سال آینده مقطع کار‌شناسی آن راه اندازی خواهد شد که افراد مقطع کاردانی به کار‌شناسی راه پیدا خواهند کرد.



عسگری بیان داشت: در بهمن ماه سال جاری 25 نفر در مقطع کاردانی در رشته آتش نشانی مرکز ثبت نام شده‌اند و مهرماه سال 90 نیز 50 نفر در مقطع کار‌شناسی ثبت نام خواهند شد که 25 نفر آن‌ها از افراد آتشنشان و 25 نفر نیز بصورت آزاد تحصیل خواهند کرد.