ساخت بزرگترین مجموعه رفاهی-خدماتی منطقه ارسباران در اهر

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، علی رضایی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در جهت ارائه خدمات مناسب به فرهیختگان، اساتید، دانشجویان و گردشگران که از منطقه ارسباران و شهرستان زیبای اهر دیدن می کنند در سال آتی عملیات اجرایی بزرگترین مجتمع خدماتی رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با زیربنای بیش از 10 هزار متر مربع در پنج طبقه در سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر آغاز می شود.

وی گفت: این مجتمع رفاهی و مهمانسرا که با استاندارد هتل سه ستاره ساخته می شود مجهز به رستوران 700 نفره، فروشگاه و نمایشگاه تالار بزرگ اجتماعات و پذیرایی، استخر و سونای سرپوشیده، سوئیت های معمولی و VIP با ظرفیت 300 نفر بوده و با معماری بسیار زیبا و مدرن با تمامی امکانات ویژه هتل های لوکس در این شهرستان ساخته می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر همچنین افزود: عملیات اجرایی نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی و گردشگری با زیربنای 150 متر مربع که سازه های آن ترکیبی از معماری مدرن و اسلامی است در این واحد دانشگاهی آغاز شده است.

به گفته وی، با بهره برداری از این نمایشگاه که برای اولین بار در این دانشگاه بصورت پایلوت در این شهرستان اجرا می شود، صنایع دستی و سوغات و آثار هنرمندان منطقه در آن به نمایش گذاشته خواهد شد و گردشگران داخلی و خارجی از این مکان که در ورودی این دانشگاه دیدن خواهند کرد.

علی رضایی همچنین از ساخت مجموعه رفاهی خوابگاهی جدید برای دانشجویان پسر خبر داد و افزود: این مجموعه خوابگاهی نیز با زیربنای پنج هزار و 885 متر مربع و در چهار طبقه با ظرفیت 500 نفر با اعتباری پیش بینی 30 میلیارد ریال اجرا می شود که با بهره برداری از این مجموعه خوابگاهی مشکل دانشجویان غیر بومی که در خوابگاه استیجاری اسکان داده شده اند مرتفع می شود.