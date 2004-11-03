رقابت ميان بارزاني و طالباني براي تقويت روابط با اسرائيل / ماموريت هاي احزاب كرد به نفع تل آويو

به گزارش خبرگزاري مهر ، نشريه المنار چاپ بيت المقدس در گزارشي نوشت : سازمان جاسوسي اسرائيل " موساد " منطقه اي را در شمال كردستان عراق به عنوان مقر فعاليت هاي جاسوسي گسترده خود در اين كشور و كشورهاي همسايه برگزيد كه 89 عضو اين سازمان آن را اداره مي كنند واين افراد بر صدها عنصري كه بويژه پس از سرنگوني رژيم صدام جذب اين سازمان شده اند نظارت مي كنند.



اين پايگاه از حمايت آمريكا برخوردار است و رهبران كردستان نيز از آن حمايت مي كنند و گاهي اين احزاب و شبه نظاميان پيشمرگ حتي ماموريت هايي را به نفع سازمان موساد اسرائيل انجام مي دهند ، موساد عناصر پيشمرگ را از هنگامي كه اسرائيل دراين منطقه رخنه ونفوذ كرد، آموزش مي داده است .



منابع المنار همچنين فاش كردند كه موساد دفاتر جاسوسي در داخل ارگان ها نظامي و غير نظامي و احزاب كرد داير كرده است كه ماموريت هايي براي اين سازمان جاسوسي در عراق و كشورهاي همسايه انجام مي دهند.



يك هفته پيش سازمان موساد مسئول جديد خود را در پايگاه جاسوسي خود در شمال عراق درنزديك اربيل تعيين كرد و مسئول سابق آن را به تل آويو فراخواند مسئول جديد نيز يك افسر بلندپايه سازمان مذكور است.



به گزارش مهر، منابع المنار اعلام كردند عناصر موساد و كساني كه با آنها در شمال عراق همكاري مي كنند اعمال مختلفي را بر خدمت به اسرائيل با جمع آوري اطلاعات وجاسوسي در كشورهاي همسايه و كارگذاشتن مواد منفجره در اين كشورها با كارهاي نفوذي انجام مي دهند و اين ماموريت ها را بنا به دستورات و نظارت افسران اسرائيلي و يكي از اكراد جوان كه پسرخواهر مسعود بارزاني رهبر حزب دمكرات كردستان است هدايت مي كند كه وي چندين دوره آموزشي داخل اسرائيل گذرانده است .



اين منابع فاش كردند كه ساماندهي و آماده كردن عناصري كه موساد آنها را استخدام كرده است بين شش تا 9 هفته طول مي كشد عمليات آماده سازي اين افراد در زمان رژيم صدام درداخل اردوگاه هاي ويژه در تل آويو انجام مي شود اما پس از سرنگوني رژيم وي اين دوره هاي آموزشي و آمادگي در كردستان برگزار مي شود به استثناي شمار محدودي از آنها كه رابطه نزديكي با سران احزاب كرد دارند و اين افراد پس از آموزش ماموريت هاي فرماندهي را داخل عراق و خارج آن برعهده مي گيرند.



اين منابع مي افزايند كه بركناري مسئول موساد در شمال عراق به علت شكست وي در برخي عمليات هاي پنهاني و اشتباهات مكرر وي و افشاي اخبار زيان بار از حضور و فعاليت موساد در عراق بود.



به گزارش مهر، اين منابع تاكيد كردند كه ده ها مزدور موساد در شهرهاي عراق در جنوب و مركز اين كشور براي اجراي ماموريت هاي محوله به آنها مستقر شده اند اما فعاليت موساد و سازمان جاسوسي نظامي و واحد ويژه جمع آوري اطلاعات به شدت و درسطح گسترده داخل عراق با همكاري با شبه نظاميان كرد ادامه دارد .



به نوشته المنار روابط اكراد و اسرائيل از هنگام رهبري ملا مصطفي بارزاني مستحكم و قديمي است وي بارها با مسئولان اسرائيلي ديدار كرده بود و مقادير فراواني سلاح از تل آويو دريافت كرده بود اين روابط به بيش از سي سال بر مي گردد.



اين منابع فاش كردند كه شبه نظاميان كرد ماموريت ها وعمليات هايي را به نفع موساد در لبنان و سوريه و ايران از داخل عراق انجام داده اند.



به گزارش مهر اين منابع اعلام كردند كه گروه طالباني روابط قدرتمندتري با اسرائيل نسبت به گروه طالباني دارد با اينكه دو حزب در تقويت اين روابط با هم مسابقه مي دهند.



به گفته اين منابع روابط تل آويو با طالباني بويژه پس از سرنگوني رژيم صدام عميق تر و مستحكم تر شده است .



المنار بيشتر از يك ماه پيش از سفر طالباني به اسرائيل خبر داده بود.



به گزارش مهر، المنار نوشت : رقابت ميان احزاب كرد براي رابطه با اسرائيل باعث شده است كه طيف بارزاني (حزب دمكرات كردستان ) به سمت افشاگري درباره روابط روزافزون و پيشرفته ميان حزب طالباني و تل آويو كشانده شود واين به بروز اختلافات ميان رهبران دو حزب يعني طالباني و بارزاني شده است به گونه اي كه هر حزب اخباري را بر ضد حزب ديگر افشا مي كند واين اختلافات شايد به درگيري هاي مسلحانه در آينده منجر شود.



شايان ذكر است روابط ميان اكراد عراق و اسرائيل از پيشرفت جدي برخوردار شده است و هم اكنون ميان طرفين همكاري امنيتي و اطلاعاتي گسترده اي برقراراست كه نمونه واضح آن آموزش شبه نظاميان پيشمرگ كرد بدست افسران اسرائيلي واستقراردفاتر موساد در كردستان است ، موساد همچنين عناصر كرد را براي انجام فعاليت هاي خرابكارانه و جاسوسي در كشورهاي همسايه به نفع اسرائيل به خدمت گرفته است

اخبار متعددي درباره سفر برخي مقامات اسرائيلي و عراقي به پايتخت هاي يكديگر از سوي رسانه ها منتشر شده است، كه آخرين خبر سفر پنهاني هيات عالي رتبه امنيتي رژيم صهيونيستي به بغداد و ديدار با حازم شعلان وزير دفاع عراق و امضاي توافقنامه همكاري امنيتي براي آموزش نيروهاي عراقي در تل آويو بود.

فعاليت گسترده شركت هاي اسرائيلي در عراق بويژه در منطقه كردستان و فعاليت جاسوسي سازمان موساد در اين كشور از ديگر اخبار جنجال برانگيز درباره عراق و اسرائيل است.

با وجود انتشاراخبارمتفاوت درباره آينده روابط عراق با رژيم صهيونيستي، اياد علاوي نخست وزير موقت عراق چندي پيش گفته بود كشورش با اسرائيل رابطه برقرار نخواهد كرد مگر اينكه كشورهاي عرب روابط خود را با اين رژيم عادي كنند.

وي دراين باره گفت : روابط با اسرائيل به دو عامل بستگي دارد اول قطعنامه هاي بين المللي و ديگري صلحي عادلانه و فراگير كه مورد قبول رهبران عرب باشد.

علاوي تصريح كرد: كشورش اقدامي يكجانبه در راستاي حل اختلاف با اسرائيل خارج از اين دو چارچوب انجام نخواهد داد.

اظهارات علاوي در حالي است كه سايت اينترنتي ايلاف همان زمان فاش كرد كه مقامات عراقي نام اسرائيل را به عنوان دولت ممنوع سفر براي عراقيهاي داراي گذرنامه جديد برداشتند.

به گزارش مهر، ايلاف نوشت: براي اولين بار در تاريخ كه دولت عراق از سال 1921 ميلادي تشكيل شد مقامات اين كشور اجازه سفر به همه كشورها به جز اسرائيل را از گذرنامه هاي جديد حذف كردند.

در اين راستا "پاسكال ايشوورده " وزير امور مهاجرين عراقي در مصاحبه با روزنامه اسرائيلي يديعوت آهارونوت قول داد با حكومت عراق درباره اعطاي گذرنامه هاي عراقي به يهودياني كه از سال 1948 ميلادي به عراق مهاجرت كردند مذاره نموده و غرامت اموال مصادره شده آنها را بپردازد.



در حالي كه مقامات عراقي منكر حضور و فعاليت رژيم صهيونيستي در كشورشان هستند،چندي پيش سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي درگزارشي درباره عراق به صراحت از فعاليت گسترده جاسوسي اسرائيل در عراق پرده برداشت .



اين گزارش بنا به درخواست مقامات رده بالاي رژيم صهيونيستي در سايه وخامت روزافزون اوضاع صحنه عراق تهيه شده است، تاكيد مي كند: اسرائيل با قدرت در صحنه عراق حضور دارد و حضورش با هماهنگي دولت موقت عراق و نظاميان ائتلاف به رهبري آمريكا صورت گرفته است، اسرائيل همچنين به طور خاص در زمينه امنيتي و اطلاعاتي جاسوسي در داخل شهرهاي عراقي فعاليت مي كند كه مركز آن در مناطق شمالي (كردستان) است كه مهمترين علت آن اين است كه زيرساخت پايگاه هاي جاسوسي و فعاليت جاسوسي اين رژيم از بيش از 12 سال پيش به شكل گسترده در آن منطقه بوده است و تل آويو توانسته است از طريق حضور در عراق به برگ هاي برنده و وسائل مهمي براي حمايت ازامنيت خود دست يابد زيرا منطقه شمالي با برخي كشورهاي عربي و اسلامي معارض اسرائيل هم مرز است.

