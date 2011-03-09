اتاق بازرگانی البرز در راستای کاهش مشکلات بخش اقتصادی اقدام کند

ابراهیم جمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اتاق بازرگانی در بسیاری از جاه‌ها به عنوان عضو اصلی حضور دارد و ما می‌خواهیم نمایندگان دارندگان کارت بازرگانی در این حضور باشند تا با حفظ اعتماد و شناخت نیروها بتوانیم جایگاه اصلی اتاق را بدست آوریم.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه با توسعه با تاکید بر داشتن هدفی مشترک و رسیدن به مقصدی مشترک اظهار داشت: در گذشته اتاق بازرگانی هیچ‌گاه چنین مطرح نبود، ولی اکنون شاهدیم که در برنامه پنجم ماموریت‌های جدیدی به اتاق بازرگانی داده شده است.



وی افزود: اکنون پارلمان بخش خصوصی در جایگاهی است که دولت، مجلس و قوه قضائیه بعنوان نهادی قوی آن را قبول دارند و در برنامه پنجم وظایفی را برعهده آن گذاشتند.

جمیلی با بیان اینکه اکنون سیاست‌های نهاوندیان به این صورت است که یک انتخابات سالم و با حضور حداکثری در اتاق‌ها برگزار شود.



این فعال صنعت ادامه داد: برای رسیدن به جایگاه واقعی اتاق بازرگانی، باید دسته بندی‌ها را ضد ارزش و همکاری‌ها را ارزش در نظر گیریم. نباید بگذاریم دعوا و رقابت‌های صنفی وارد اتاق شود.



وی با تاکید بر اینکه باید بدنبال فرمول اجماع بود و با سیگنال‌هایی که بخش خصوصی به دولت می‌فرستد همکاری خود را عملا ثابت کند، گفت: باید تلاش کنیم در حل مشکلات تولید کنندگان و صادرکنندگان، قدم‌های خوبی برداریم.