به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی که پس از تمرین عصر امروز چهارشنبه تیم فوتبال استقلال در جمع خبرنگاران صحبت می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: هدف ما این است که پیش از دیدار برابر النصر به یک برد روحیه ساز دست پیدا کنیم. البته می دانیم که سایپا به همراه محمد مایلی کهن تیم خوب و قدرتمندی خواهند بود.

وی ادامه داد: سایپا تیم شناخته شده ای است که امیدوارم بچه ها بتوانند از داشته هایشان در این بازی استفاده کنند و به پیروزی برسند. سه امتیاز این دیدار برای ما مهم است و می خواهیم قبل از دیدار برابر النصر به این مهم دست پیدا کنیم تا موقعیت مان را در صدر جدول رده بندی بهبود ببخشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال از برنامه های پیش روی تیمش به عنوان برنامه ای فشرده و سخت یاد کرد و گفت: حضور در لیگ برتر با رقابتی که در صدر جدول وجود دارد و رقابت در لیگ قهرمانان آسیا برنامه های فشرده ای را پیش روی تیم ما قرارداده که امیدواریم بازیکنان بتوانند در این دیدارها سربلند باشند.

وی در مورد غایبان تیمش در دیدار برابر سایپا گفت: امیرحسین صادقی را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم و احتمالا ملامحمد نیز به دلیل مصدومیت در این دیدار حضور نخواهد داشت. با این حال سایر بازیکنان مصدوم با کمک دکتر نوروزی و همکارانش به دیدار برابر سایپا خواهند رسید.

پرویز مظلومی در پاسخ به این پرسش که بدون زمین بودن شما در هفته گذشته چه تاثیری بر عملکرد تیم خواهد گذاشت گفت: به هر حال ما باید خودمان را با شرایط موجود وقف دهیم. ما در هفته گذشته شرایط خوبی نداشتیم و باید خدا را شکر کنیم که دو جلسه آخر را در زمین چمن طبیعی تمرین کردیم و امیدوارم بتوانیم نمایش قابل قبولی برابر سایپا داشته باشیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و سایپا در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر ساعت 17:30 دقیقه روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.