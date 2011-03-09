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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۵

موافقت بانک مرکزی با 93 درصد منابع اعتباری انتشار اوراق مشارکت سازمان شهرداری ها

موافقت بانک مرکزی با 93 درصد منابع اعتباری انتشار اوراق مشارکت سازمان شهرداری ها

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و طرح های اقتصادی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: 93 درصد اعتبار مصوب در قانون بودجه سال 1389 طرح های عمرانی شهرداری ها برای اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا بهاروند با بیان این که با تصویب مجلس شورای اسلامی و براساس قانون بودجه سال 89 کل کشور به شهرداری‌های مرکز استان، کلانشهرها و شهرداری های با جمعیت بالای یکصد هزار نفر اجازه داده می‌شود با اطلاع وزارت کشور تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های مختلف منتشر کند،گفت: این طرح ها شامل عمرانی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و انتقال پادگان ها و مراکز نظامی و توسعه حمل و نقل عمومی است.

وی گفت: تاکنون 32 طرح عمرانی مربوط به شهرداری های 18 شهر کشور شامل تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، قم، کرمانشاه، قزوین، یزد، شهرکرد، شاهرود، مراغه و ملایر برای استفاده از اوراق مشارکت که میزان 93 درصد کل اعتبار مصوب در بودجه سال 89 است به بانک مرکزی معرفی شده است.

بهاروند افزود: همچنین شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد، قم، قزوین، کرمانشاه، شهرکرد و تربت حیدریه در نوبت انتشار اوراق مشارکت برای طرح های خود در سال 89 قرار گرفتند.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و طرح های اقتصادی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تاکید کرد: مابقی شهرداری های معرفی شده در صورت تصویب و تاکید مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 90، در سال آتی از محل بودجه سال 89 به انتشار اوراق مشارکت برای طرح های خود اقدام می کنند. 
 

کد مطلب 1270935

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