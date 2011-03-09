موافقت بانک مرکزی با 93 درصد منابع اعتباری انتشار اوراق مشارکت سازمان شهرداری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا بهاروند با بیان این که با تصویب مجلس شورای اسلامی و براساس قانون بودجه سال 89 کل کشور به شهرداری‌های مرکز استان، کلانشهرها و شهرداری های با جمعیت بالای یکصد هزار نفر اجازه داده می‌شود با اطلاع وزارت کشور تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های مختلف منتشر کند،گفت: این طرح ها شامل عمرانی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و انتقال پادگان ها و مراکز نظامی و توسعه حمل و نقل عمومی است.

وی گفت: تاکنون 32 طرح عمرانی مربوط به شهرداری های 18 شهر کشور شامل تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، قم، کرمانشاه، قزوین، یزد، شهرکرد، شاهرود، مراغه و ملایر برای استفاده از اوراق مشارکت که میزان 93 درصد کل اعتبار مصوب در بودجه سال 89 است به بانک مرکزی معرفی شده است.

بهاروند افزود: همچنین شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد، قم، قزوین، کرمانشاه، شهرکرد و تربت حیدریه در نوبت انتشار اوراق مشارکت برای طرح های خود در سال 89 قرار گرفتند.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و طرح های اقتصادی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تاکید کرد: مابقی شهرداری های معرفی شده در صورت تصویب و تاکید مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 90، در سال آتی از محل بودجه سال 89 به انتشار اوراق مشارکت برای طرح های خود اقدام می کنند.

