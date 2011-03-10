به سراغ "عجایب المخلوقات" بروید!

به گزارش خبرنگار مهر،‌ به روزهای پایانی سال 89 نزدیک می‌شویم و نمایش‌هایی که در اسفندماه در سالن‌های مختلف تئاتر شهر تهران به صحنه رفتند، اجراهای پایانی خود را پشت سر می‌گذارند. البته قرار است اکثر این نمایش‌ها در فروردین‌ماه سال 90 هم به صحنه بروند.

علاقه‌مندانی که در روزهای پایانی سال بخصوص روزهای پایانی هفته جاری تمایل دارند به تماشای آثار نمایشی مختلف بنشینند می‌توانند تماشای "عجایب المخلوقات" را در برنامه خود قرار دهند.



این نمایش از جمله آثاری است که بدون دیالوگ و کلام اجرا می‌شود. اثری مبتنی بر حرکت که به موضوعات مختلف انسانی و اجتماعی می‌پردازد. رضا ثروتی کارگردان جوان تئاتر سال گذشته نمایش "مکبث" را در مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.



اجرای "مکبث" که با استقبال قابل توجه مخاطبان و منتقدان تئاتری مواجه بود باعث شد تا این کارگردان جوان تئاتر جایگاه قابل توجهی را در تئاتر حرفه‌ای به خود اختصاص دهد.



ثروتی با نمایش "مکبث" جایزه ویژه هیئت داوران مسابقه بین‌الملل بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را از آن خود کرد و دریافت این جایزه با اجرای نمایش "عجایب المخلوقات" در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تکرار شد. پانته‌آ پناهی‌ها، رامین سیاردشتی، مجید بهرامی، مرتضی اسماعیل کاشی، علی باقری، شیما میرحمیدی، اصغر پیران، بیژن سراجی و فرزین نوبرانی بازیگران این نمایش هستند.



هم‌نشینی عناصر متضاد مانند قرار دادن موقعیت کمیک و تراژیک یا همنشینی عناصر وحشت‌زا با پارودیهای اغراق آمیز در نمایش "عجایب المخلوقات" باعث شده تا واکنش مشخص از تماشاگر این نمایش سلب شود. علاقه‌مندان به تئاتر برای تجربه این وضعیت می‌توانند ساعت 18:45 به تماشای نمایش "عجایب المخلوقات" بنشینند.