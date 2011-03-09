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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۲

21 کیلومتر نقطه حادثه خیز در ایلام حذف شد

21 کیلومتر نقطه حادثه خیز در ایلام حذف شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان ایلام گفت: طی سال جاری 21 کیلومتر نقطه حادثه خیز در ایلام حذف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا سلیمانی ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این 21 کیلومتر شامل شش نقطه حادثه خیز چنارباشی، شهرک توحید، پل بهمن آباد، ششدار، امیرآباد گلان و قلاجه در استان ایلام بوده است.

وی بیان داشت: این نقاط حادثه خیز در در مسیر استانهای ایلام - کرمانشاه و شهرستانهای ایلام به مهران، دره شهر و ایوان حذف شده است.

سلیمانی بیان داشت: برای حذف این نقاط حادثه خیز در مجموع 106 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی تصریح کرد: مهمترین هدف از حذف نقاط حادثه خیز در استان ایلام بالا بردن ایمنی راهها و تسهیل در تردد بوده است.

این مسئول یادآور شد: هزینه ساخت راه در ایلام با توجه توپوگرافی منطقه چند برابر استانهای دیگر است.

کد مطلب 1270940

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