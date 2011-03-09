21 کیلومتر نقطه حادثه خیز در ایلام حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا سلیمانی ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این 21 کیلومتر شامل شش نقطه حادثه خیز چنارباشی، شهرک توحید، پل بهمن آباد، ششدار، امیرآباد گلان و قلاجه در استان ایلام بوده است.

وی بیان داشت: این نقاط حادثه خیز در در مسیر استانهای ایلام - کرمانشاه و شهرستانهای ایلام به مهران، دره شهر و ایوان حذف شده است.

سلیمانی بیان داشت: برای حذف این نقاط حادثه خیز در مجموع 106 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی تصریح کرد: مهمترین هدف از حذف نقاط حادثه خیز در استان ایلام بالا بردن ایمنی راهها و تسهیل در تردد بوده است.

این مسئول یادآور شد: هزینه ساخت راه در ایلام با توجه توپوگرافی منطقه چند برابر استانهای دیگر است.