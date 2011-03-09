480 زندانی جرایم غیرعمد لرستان در زندان به سر می برند

قاضی علی القاصی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد به تلاش های ستاد دیه لرستان طی یک سال اخیر برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اشاره کرد و اظهار داشت: ستاد دیه لرستان از ابتدای سال 89 تاکنون موفق به آزادی 210 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد شده است.

وی ادامه داد: میزان بدهی این تعداد زندانی مبلغ سه میلیارد و 750 میلیون تومان بوده که یک میلیارد و 400 میلیون تومان از طریق ستاد دیه، مصالحه و گذشت تامین شده و بقیه آن از طریق اخذ رضایت از شکات، کمک خیرین در جشن گلریزان، کمک های ریاست جمهوری از طریق بیمه مرکزی، وام های قرض الحسنه و نقدی محکومان و خانواده های آنان، کمک های اخذ شده از بیمه ها، قبولی اعسار و کمک 750میلیون تومانی بانک رفاه تامین شده است.

قائم مقام دادگستری لرستان با اشاره به وجود بیش از 4 هزار و 743 زندانی در زندانهای لرستان، عنوان کرد: از این تعداد زندانی تعداد 480 نفر به دلیل جرائم غیر عمد و امور مالی محکوم و در زندان به سر می برند.

قاضی القاسی مهر یادآور شد: مجموع بدهی زندانیان جرایم غیرعمد استان مربوط به تصادفات حدود دو میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه بدهی 113نفر از زندانیان مهریه و نفقه به بیش از سه میلیارد تومان می رسد، عنوان کرد: از تعداد زندانیان جرایم غیرعمد لرستان 260 نفر زندانیان مالی هستند که بدهی آنان دو میلیارد و 400 میلیون تومان است.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع برای آزادی 480 نفر زندانی مالی وغیر عمد استان لرستان به اعتباری بالغ بر 7.5 میلیارد تومان نیاز است.

قاضی علی القاصی مهر با تاکید بر اجر معنوی کمک به زندانیان دیه، بیان داشت: بر اساس احکام اسلام و آموزه های دینی رفع نیاز از یک فرد نیازمند ثوابش از 70 حج مقبول برتر و بالاتر شمرده شده که این بیانگر جامعیت و تاکید شریعت اسلام برای اهتمام در رفع نیاز افراد نیازمندان و مظلومین است.

قائم مقام دادگستری لرستان با بیان این مطلب که از جمله افراد گرفتار و نیازمند زندانیان هستند که شریعت مقدس اسلام بر رفع گرفتاری از آنان تاکید فراوانی کرده است، اظهار داشت: در زندان با دو دسته از افرادی که گرفتار شده اند مواجه هستیم یک دسته کسانی که به علت ارتکاب جرم عمدی، تعرض به جان، مال و ناموس مردم به زندان افتاده اند و در حال کیفر هستند که رویکرد دین مبین اسلام و قانونگذار در برخورد با این دسته از زندانیان یک رویکرد تربیتی و اصلاحی است.

وی ادامه داد: دسته دیگری که زندانی شده اند کسانی هستند که به مفهوم خاص مرتکب جرم نشده و به عمد جرمی مرتکب نشده اند بلکه به علت ناملایمات زندگی، حوادث و اتفاقات روزمره ناخواسته گرفتار زندان شده اند که بر اساس آموزه های دینی برای ما تکلیف شده است همه تلاش کنیم نیاز افرادی را که به این نحو گرفتار زندان شده اند رفع کنیم.

القاسی مهر یادآور شد: افرادی که به عمد مرتکب جرم نشده اند و یا عمل مجرمانه ای منتسب به آنان نیست و دارای آبرو واعتبار خانوادگی و اجتماعی هستند و در جامعه از جایگاه خاصی برخوردارند به حکم وظیفه، تکلیف شرعی و قانونی برای رفع نیاز و گرفتاری این افراد داریم.