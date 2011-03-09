مستند داستانی" الفبا" در هرمزگان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این مستند داستانی که سال گذشته به نام "معلم مهر" از شبکه اول سیما در ایام نوروز به روی آنتن رفت، امسال به شکلی متفاوت درعنوانی با نام الفبا از همین شبکه پخش می شود.

امیررضا زیتونی کارگردان این مستند داستانی در بندرعباس عصر چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: سری دوم این مستند که از سال گذشته آغاز شده است امسال با نام" الفبا" در حال تصویربرداری است که کار آن در شهرهای هرمزگان به پایان رسیده است.

وی با اعلام اینکه برنامه یادشده از اول فروردین به روی آنتن می رود، افزود:محور این مستند انعکاس فعالیت های معلمان تلاشگری است که در زمینه های مختلف آموزشی و پرورش با بهره گیری از عنصرخلاقیت ،نماد تحول در آموزش و پرورش نسل آتیه ساز کشور هستند.

وی تصریح کرد: یکی از ویژ گی های این برنامه حضور در مناطقی است که از حیث امکانات به نسبت سایر مناطق دسترسی کمتری دارند و در شرایط سخت امرتعلیم وتربیت را با شور و عشق دنبال می نمایند.

کارگردان این مستند داستانی با اشاره به تجربه حضور در 20استان کشور خاطرنشان کرد: در طی مدت تصویربرداری این برنامه که در اقصی نقاط کشور انجام شده است، هرمزگان دارای جایگاه ویژه ای است که روحیه میهمان نوازی معلمان و فرهنگیان آن شایسته تقدیر است.

به گفته زیتونی؛ این برنامه علاوه بر معرفی چهره های تلاشگرعرصه تعلیم و تربیت، به معرفی آداب ، رسوم و فرهنگ های بومی هرمنطقه نیز توجه ویژه ای دارد که در مجموع می توان از آن به عنوان یک بسته فرهنگی یاد کرد.

وی همچنین بااشاره به اقدامات ارزنده مدیر مجتمع امام خمینی(ره) سیریک در خلق فضای دلنشین در مدارس تحت مدیریت و همچنین نوآوری های منحصر به فرد در امور آموزشی و پرورشی، خاطرنشان کرد: توجه ویژه این معلم تلاشگر در یک منطقه کم برخوردار تجلی این کلام شهید بزرگوار رجایی است که اصالت کار معلمی را عشق تعبیر کرده اند نه شغل.

وی در خاتمه از اهتمام ویژه روابط عمومی اداره کل آموزش و پرروش هرمزگان که کمال همکاری را با عوامل این گروه مستندساز داشته اند ، تاکید کرد: مهدی پورنصیر و روح الله نوروزی از عوامل این گروه هستند که مسوولیت تصویرداری و صدابرداری این مستند را برعهده دارند.

گروه یادشده در حاشیه تصویربرداری این برنامه ،گفت وگویی را با"احمد آخوندی" مدیر کل آموزش و پرورش استان پیرامون فعالیت های آموزش و پرروش هرمزگان در سالجاری و روند تحولی آن در مقایسه با سالهای گذشته، داشتند.