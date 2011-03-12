30 درصد آب بندانهای گیلان لایروبی شد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر احیاء و بازسازی آب بندانهای گیلان را ضروری دانست و افزود: از دو سال گذشته لایروبی آب بندانهای استان در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفته و تاکنون بیش از 100 میلیارد ریال برای این کار هزینه شده است.

وی اظهارداشت: با این اعتبار آب بندانهای گیلان تا بیش از30 درصد لایروبی شده وظرفیت آنها از240 میلیون مترمکعب به 340 میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان در ادامه با بیان اینکه برای لایروبی کامل آب بندان های گیلان 600 میلیارد ریال اعتبارنیازاست گفت: اگراین اعتبار به موقع تامین ولایروبی آب بندان ها انجام شود ظرفیت آب بندانهای قابل استفاده استان تا600 میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.

وی گفت: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و 600 تن انواع کودهای شیمیایی در اختیار کشاورزان تالشی قرار گرفته که سه هزار و 800 تن آن برای مصرف سال زراعی جدید است.

وی با اعلام اینکه سهمیه کودی سال 90 نیز از هم اکنون جذب و در حال توزیع از طریق شرکت های تعاونی روستایی است،

یادآورشد: شهرستان تالش 16 هزار هکتار اراضی برنجکاری دارد که سالانه بیش از 70 هزار تن شلتوک تولید می کنند.

شهرستان تالش 25 هزار نفر بهره بردار کشاورزی دارد.