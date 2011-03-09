دیدار وزیر کار کشورمان با همتای قطری/ تشکیل کمیته مشترک کار

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی کشورمان با "ناصربن عبدالله الحمیدی" وزیر کار کشور قطر، راه های توسعه مناسبات و گسترش همکاری دو کشور بررسی شد.
وزیر کار و امور اجتماعی در این دیدار با اشاره به اهتمام مقامات عالیرتبه کشورمان به ویژه رئیس جمهور در جهت توسعه و گسترش همه جانبه روابط با کشور قطر، خاطرنشان کرد: خوشبختانه پیوندهای عمیق فرهنگی و اجتماعی بین مردم دو کشور وجود دارد و لذا ما معتقدیم ظرفیتهای بسیار مطلوب و گستردهای برای توسعه روابط داریم.
شیخ الاسلامی تاکید کرد: هیچ گونه محدودیتی برای توسعه روابط در همه زمینهها با قطر وجود ندارد و باید تلاش کنیم تا مناسبات تجاری و اقتصادی بین دو کشور همسطح روابط سیاسی گسترش یابد.
وی با اشاره به مذاکرات و توافقات صورت گرفته در سالهای گذشته بر ضرورت مرور و واکاوی این توافقات و طراحی نقشه راهی برای اجرایی و عملیاتی کردن آنها در چارچوب یک کمیته مشترک همکاری کار و کارگری تاکید و ابراز امیدواری کرد: فعالیت این کمیته مشترک در سفر آتی وزیر کار و امور اجتماعی قطر به تهران به صورت عملی آغاز شود و زمینههای جدید برای همکاری بین دو کشور را جستجو کند.
وزیر کار با تبریک کسب میزبانی جام جهانی فوتبال 2022 به همتای قطری خود و آغاز اجرای طرحهای گسترده زیربنایی در قطر، به شرایط مشابه دو کشور در جهت توسعه، آبادانی، اجرای نهضت عمرانی، طرحهای متعدد زیربنایی و زیرساختها در ایران و قطر اشاره کرد و بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران تجربیات خوبی در زمینه ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفهای و ایجاد فرصتهای شغلی به ویژه در تقویت بخشهای خصوصی دارد و این آمادگی همه جانبه برای تبادل تجربیات در زمینه مسائل کار و کارگری، تامین و صدور نیروهای فنی و مهندسی در قطر و نیز آموزشهای فنی و حرفهای وجود دارد.
همچنین در این دیدار، "ناصر بن عبدالله الحمیدی" وزیر کار و امور اجتماعی دولت قطر نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر همتای ایرانی خود به دوحه بر سطح خوب و رو به گسترش روابط بین تهران و دوحه تاکید کرد و اظهار داشت: مقامات عالیرتبه دولت قطر به ویژه امیر این کشور همواره بر توسعه روابط با کلیه کشورهای همسایه و دوست و در راس آنها جمهوری اسلامی ایران تاکید دارند.
الحمیدی با اشاره به حوزه وظایف و اختیارات وزارتخانه تحت مدیریت خود، بر آمادگی همه جانبه برای صیانت از حقوق کارگران و نیز اجرایی شدن یادداشت تفاهم همکاری کار و کارگری بین ایران و قطر تاکید کرد و افزود: خوشبختانه جمهوری اسلامی به دلیل تنوع و گستردگی حجم کمی و کیفی طرحها و برنامههای توسعه ای خود تجربیات بسیار ارزشمندی در حوزههای مختلف دارد و با توجه به مصوبات جدید دولت قطر در زمینههای مختلف از جمله تشکیل کمیسیون حفاظت و بهداشت کار و دیگر زمینههای مرتبط با امور اجتماعی و کار و کارگری؛ مایل هستیم از تجربیات و طرحهای خوب ایران در این زمینه استفاده کنیم.
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