به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حمید رضا مظاهری سیف ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی «عرفان‌های نوپدید و زمینه‌های اجتماعی ظهور و گسترش آن‌ها» که در سالن کنفرانس پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ قم برگزار شد، با اشاره به چالش‌های پیش روی مطالعه و بررسی در خصوص میزان ورود و شیوع جنبش‌های معنوی نوظهور یا‌‌ همان عرفان‌های کاذب در کشور گفت: مطالعه و بررسی در این حوزه به چند جهت، کاری مشکل است که یکی از آن‌ها گستردگی این جنبش‌ها است.



وجود بیش از 10 هزار عنوان عرفان نوظهور در جهان



وی در این خصوص اضافه کرد: بر اساس آمار منتشر شده در سال 2010 بیش از 10 هزار عنوان عرفان‌های نوظهور در جهان وجود دارد و ما اطلاعی از ورود و یا عدم ورود برخی از آن‌ها به کشور نداریم و حتی اطلاع دقیقی از تعدادی از عرفان‌هایی که خاستگاه داخلی هم دارند در دست نیست.



پراکندگی عرفان‌ها مانع از مطالعه دقیق در مورد آن‌ها است



مظاهری پراکندگی را یکی دیگر از دلایلی دانست که مطالعه بر روی عرفان‌های نوظهور را سخت می‌کند و افزود: همیشه این فرقه‌ها از تهران و یا قم شروع نمی‌شوند و ما عرفان‌هایی را در تبریز، ایلام و... داریم که از آنجا شروع شده و کم کم در کل کشور رواج یافته و پیروانی را جذب کرده‌اند و برای اینکه از تعداد این عرفان‌ها و پیروانشان آماری به دست آید باید یک تحقیق می‌دانی بزرگ صورت گیرد تا آن وقت آماری که تازه تخمینی است، پیدا شود.



موضوع سیالیت عرفان‌ها



وی ادامه داد: مشکل دیگر بر سر راه تحقیقات، سیالیت عرفان‌ها است چرا که هر چند وقت یکبار تعدادی از این جریان‌ها از بین می‌روند و دیگر خبری از رهبران آن‌ها نیست و تعدادی دیگر هم برای اولین بار به وجود می‌آیند و پیروانی را جذب می‌کنند.

فعالیت عرفان‌های نوظهور در قالب موسسات خیریه و فرهنگی در داخل کشور



رئیس موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی به بحث اختفای جنبش‌های معنوی نوظهور هم اشاره کرد و گفت: معمولا جنبش‌های معنوی نوظهور در کشور با عناوین مختلف مثل موسسات خیریه، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، انتشاراتی و... فعالیت می‌کنند که این در ایران بسیار بروز و نمود دارد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح افکار و عقاید عرفان‌های کاذب و نوظهور پرداخت و اظهار داشت: بسیاری از رهبران فرقه‌هایی که خاستگاه خارجی دارند به گفته خود عمدتا آدم‌های مشکل داری هستند و تعدادی از آن‌ها معتاد و یا الکلی می‌باشند.



مظاهری افزود: رهبران این فرقه‌ها معتقدند معنویت با مذهبی بودن فرق دارد و برای اینکه انسان معنوی باشد لازم نیست مذهبی هم باشد و اصلا این افراد در حال تغییر دادن مفهوم معنویت هستند و دارند این دامنه را به دین هم می‌کشانند.



دین تنها وسیله‌ای برای شاد بودن است



وی به برداشت و اعتقاد رهبران و پیروان جنبش‌های معنوی نوظهور در مورد دین اشاره کرد و بیان داشت: به اعتقاد آن‌ها دین مجموعه‌ای از آموزه‌ها و تعالیم است که برای شما آرامش بیشتر و بهتری را به وجود می‌آورد و می‌گویند اگر می‌خواهید چیزی یاد بگیرید به سراغ علم بروید و اگر می‌خواهید شاد شوید و آرامش پیدا کنید به دنبال دین بروید و این نامگذاری و تعبیر‌ها کاملا غیر علمی انجام می‌شود و آن زمان است که وقتی واژه، زبان و ذهنیت تغییر کرد، ماهیت هم عوض می‌شود و حتی کلیساهای آن‌ها هم برای پاسخ گویی در مورد مسائل مختلف آنلاین است.



رئیس موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی در ادامه به علل رواج این عرفان‌ها در داخل کشور اشاره کرد و گفت: در بسیاری از انتشارات کشور آثار و کتاب‌های آنان چاپ می‌شود و اسم آن‌ها نیز کاملا دینی، مذهبی و از واژه‌های مناسب انتخاب می‌شود و گا‌ها هم که جلوی چاپ آن‌ها گرفته می‌شود معلوم نیست این ممنوعیت تا چه حد ضمانت اجرایی دارد و آیا در مرحله بعد پیگیری‌های لازم مبنی بر عدم چاپ مجدد آن‌ها صورت می‌گیرد یا نه؟



موسیقی علت اصلی رواج فرقه شیطان پرستی در کشور



وی همچنین به ابزار موسیقی و نقش آن در رواج این مکاتب اشاره و تصریح کرد: برای مثال علت اصلی رواج شیطان پرستی در کشور ما فعالیت‌های جنسی آن‌ها نیست بلکه موسیقی این فرقه است و آن‌ها از طریق همین اشعار و موسیقی افکار، عقاید. ایدوئولوژی خود را به دیگران انتقال می‌دهند و موسیقی‌ آن‌ها نیز به راحتی در هر جایی در دسترس است و به سهولت نیز از اینترنت قابل دانلود می‌باشد.



مطبوعات راه گسترش نحله‌های انحرافی



مظاهری سیف نقش یکی از راه‌های گسترش نحله‌های انحرافی را استفاده از مطبوعات دانست و افزود: مطبوعات تاثیر زیادی در انتشار و رواج جنبش‌های معنوی نوظهور دارند و رهبران آن‌ها در کشور کلی NGOهای محیط زیست، مراکز فرهنگی و مطالعاتی و... تاسیس کرده‌اند و نشریات زیادی را با عناوین علمی، فرهنگی، مذهبی و... به چاپ می‌رسانند و از این راه افکار خود را رواج می‌دهند.



عدم هماهنگی بین قوه قضائیه و ارشاد



وی با اشاره به اینکه این نشریات مجوز فعالیت دارند، گفت: حتی وقتی افراد و رهبران این فرقه‌ها را دستگیر می‌کنند مجله و نشریه آن‌ها همچنان چاپ می‌شود و اصلا هماهنگی بین قوه قضائیه و وزارت ارشاد وجود ندارد که اسامی افراد بازداشت شده به خصوص سوژه‌های فرهنگی را برای ارشاد بفرستند تا جلوی چاپ آثار آن‌ها نیز گرفته شود.

