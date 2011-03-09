5 موسسه قرآنی در لرستان مجوز فعالیت دریافت کردند

حجت الاسلام علی اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: به‌دنبال پیگیریهای به عمل آمده با مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت ارشاد پنج مجوز مؤسسه قرآنی تک منظوره و چند منظوره در استان لرستان صادر شد.

وی ادامه داد: مجوزهای صادر شامل مؤسسه تک منظوره "بهشت قرآن" شهرستان سلسله، مؤسسه تک منظوره "معصومیه" شهرستان خرم آباد، مؤسسه چند منظوره "اعتلاء" شهرستان کوهدشت، مؤسسه چند منظوره "نور الانوار" شهرستان بروجرد و مؤسسه چند منظوره "مائده"شهرستان کوهدشت می باشند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تصریح کرد: همچنین سه موافقت‌نامه اولیه مؤسسات قرآن و عترت "بشری" در شهرستان بروجرد،"سلمان فارسی" و "مصباح الهدی" در شهرستان خرم آباد نیز صادر شده است.

حجت الاسلام اسماعیلیان افزود: تمام موسسه های حائز شرایط تا پایان امسال مجوز دریافت می کنند که شامل موسسه هایی است که پرونده آنها تکمیل شده و مرحله مصاحبه را هم طی کرده اند.

اختصاص 4 سهمیه برای اعزام قاریان ممتاز لرستانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین از اختصاص چهار سهمیه به اعزام قاریان ممتاز لرستانی به خارج از کشور خبر داد و بیان داشت: لرستان استعداد تبدیل به یک قطب قرآنی در کشور را دارد.

وی به رشد مطلوب مؤسسات قرآنی در استان اشاره کرد و افزود: سطح محتوایی و کیفی مؤسسات قرآنی لرستان ارتقاء خواهد یافت.

حجت‌الاسلام اسماعیلیان گفت: در سفر قائم‌مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور، به لرستان پیشنهاد اختصاص سهمیه به قاریان لرستانی جهت اعزام به خارج از کشور مطرح شد که با موافقت رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور مواجه شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: قرار است با حضور نمایندگانی از مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با برگزاری آزمونی چهار نفر از قاریان ممتاز لرستان جهت اعزام به این سفر خارجی انتخاب شوند.

وی با بیان این‌که در چند سال گذشته به لحاظ کمی شاهد رشد مطلوب مؤسسات قرآنی در این استان بوده‌ایم، گفت: در حوزه کار مؤسسات و مراکز قرآنی، کیفی‌‌سازی کارهای قرآنی باید جزو سیاست‌ها قرار گیرد.

اختصاص 440 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان لرستان همچنین در ادامه سخنان خود از اختصاص سالانه 440 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های فرهنگی لرستان خبر داد.

حجت الاسلام اسماعیلیان افزود: این میزان اعتبار به مدت پنج سال به استان لرستان پرداخت می شود و با توجه به ویژگیها و ذخایر فرهنگی استان در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر لرستان، 89 عنوان برنامه فرهنگی در 10 محور تصویب شد.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار در نظر گرفته شده علاوه بر بودجه فرهنگی دستگاهها است، تصریح کرد: در طول پنج سال 220 میلیارد تومان برای اجرای طرح های فرهنگی در این 89 عنوان به لرستان تخصیص داده می شود.

حجت الاسلام اسماعیلیان گفت: با اجرای مصوبات سفر سوم هیئت دولت به لرستان شاهد تحولی عظیم در بخش های مختلف به ویژه بخش فرهنگ در لرستان خواهیم بود.