حمایت 120 کشور از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران/ تاکید بر حفظ اعتبار آژانس

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل بیانیه جنبش عدم تعهد که امروز توسط سفیر مصر در آژانس بین المللی انرژی اتمی قرائت شد به شرح زیر است:

بند 4 ( c )- دستور کار نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اسفند ماه 1389



1- جنبش عدم تعهد مایل است مراتب تشکر خود را از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای یوکیا آمانو بخاطر گزارش وی در خصوص اجرای موافقتنامه پادمان در جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند 2010/62/ GOV ابراز نماید.



2- قبل از بیان نقطه نظراتمان در خصوص گزارش مدیر کل، جنبش عدم تعهد مایل است مواضع اصولی خود را در باره این موضوع مورد تاکید قرار دهد :



a. جنبش عدم تعهد برحق اولیه و غیر قابل انکار کلیه کشورها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز، بدون هر گونه تبعیض و منطبق با تعهدات قانونی مترتب، تاکید می نماید. بنابراین، هیچ موردی نباید به گونه ای تفسیر شود که منجر به ایجاد ممنوعیت یا محدودیت حقوق کشورها در توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز شود. انتخابها و تصمیمات کشورها، شامل موارد ( مربوط به ) جمهوری اسلامی ایران، در زمینه استفاده های صلح آمیز از فن آوری هسته ای و سیاستهای چرخه سوخت می بایست محترم شمرده شوند.



b. جنبش عدم تعهد، آژانس بین المللی انرژی اتمی را بعنوان تنها مرجع ذیصلاح برای راستی آزمایی تعهدات پادمانی مترتب بر اعضا مورد شناسایی قرار داده و تاکید می نماید که هیچ فشار یا مداخله در فعالیتهای آژانس بویژه در فرآیند راستی آزمایی که می تواند بازدهی و اعتبار آژانس را به مخاطره اندازد، نمی بایستی وجود داشته باشد.



c. جنبش عدم تعهد بر تفاوت بنیادین میان وظایف قانونی کشورها وفق موافقتنامه های پادمان مربوط به آنها با هر گونه اقدامات اعتماد ساز که بطور داوطلبانه اتخاذ می گردند تاکید نموده و این که این امر موجد وظایف پادمانی قانونی نیست.



d. جنبش عدم تعهد تاسیس منطقه عاری از سلاح هسته ای (NWFZ) در منطقه خاورمیانه را بعنوان گامی مثبت در راه نائل شدن به هدف خلع سلاح هسته ای جهانی مورد توجه قرار داده و مراتب حمایت خود از تاسیس چنین منطقه ای مطابق با قطعنامه های مربوطة مجمع عمومی و شورای امنیت را تکرار می کند.



e. جنبش عدم تعهد مصونیت فعالیتهای هسته ای صلح آمیز را مورد تایید مجدد قرار داده و تاکید می نماید هر گونه حمله یا تهدید به حمله بر علیه تاسیسات هسته ای صلح آمیز اعم از در حال فعالیت یا در حال ساخت که بشریت و محیط زیست را در معرض خطر جدی قرار داده و نقض عمده حقوق بین الملل، اصول و اهداف منشور ملل متحد و آئین نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی محسوب می شود، تاکید می نماید. جنبش عدم تعهد نیاز به تدوین سند مذاکراتی چند جانبه جامع برای اعلام ممنوعیت حملات یا تهدید به حملات بر تاسیسات هسته ای مختص استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای را تصدیق می نماید.



f. جنبش عدم تعهد قویاً معتقد است که کلیه پادمانها و موضوعات راستی آزمایی منجمله موارد مربوط به ایران می بایست در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی و بر اساس مبانی حقوقی و فنی حل و فصل گردد. علاوه بر آن جنبش عدم تعهد تاکید دارد که آژانس می بایست به کار خود برای حل موضوع هسته ای ایران در چارچوب اختیار و اساسنامه آژانس ادامه دهد.



g. عدم تعهد تاکید می نماید که دیپلماسی و گفتگو از طریق صلح آمیز و همچنین مذاکرات محتوایی بدون پیش شرط بین طرفهای ذیربط می بایستی بعنوان تنها روشهایی که از طریق آنها یک راه حل فراگیر و پایا برای موضوع هسته ای ایران قابل دستیابی است، باقی بماند.



3- جنبش عدم تعهد ملاحظه می نماید که مدیر کل بار دیگر بیان داشته که آژانس قادر بوده است به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده ایران براساس موافقتنامه پادمان تاسیسات و موقعیتهائی خارج از محل تاسیسات که بطور معمول مواد هسته ای استفاده میشود را ادامه دهد.



4- عدم تعهد از تمایز روشن مدیرکل در خصوص وظایف ناشی از موافقتنامه پادمان و دیگر درخواستهای شورای امنیت سازمان ملل استقبال مینماید. در این رابطه عدم تعهد به اظهارات مدیرکل در گزارش اخیر مبنی بر عدم اجرای تعدادی از وظایف ناشی از مفاد قطعنامه های شورای امنیت توجه مینماید. عدم تعهد همچنین به اظهارات قبلی مدیرکل در خصوص اظهارات ایران مبنی بر اینکه برخی درخواستهای آژانس هیچگونه مبنای حقوقی در چارچوب موافقتنامه پادمان ندارد که این موضوع بصراحت در سند آژانس بشماره 810 از سوی ایران تصریح گردیده است. جنبش عدم تعهد ایران را به ادامه همکاری اش با آژانس به منظور ارائه تضمینی معتبر در خصوص عدم وجود مواد و فعالیتهای هسته ای اعلام نشده در ایران، مطابق با حقوق بین الملل ترغیب مینماید.



5- جنبش عدم تعهد خواستار ادامه پرهیز از درج گسترده جزئیات فنی اطلاعات حساس در گزارش دبیرکل میباشد.



6- عدم تعهد از همکاری مستمر بین آژانس و ایران همانگونه که در آخرین گزارش مدیرکل ذکر شده استقبال نموده و در این رابطه موارد زیر را متذکر می شود :



a. ایران براساس موافقتنامه پادمان 16 تاسیسات هسته ای و 9 تاسیسات خارج از موقعیت تاسیسات را اظهار نموده است و آژانس به راستی ازمائی عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در تاسیسات و محل های خارج از تاسیسات ادامه میدهد.



b. فعالیتهای تولید مواد هسته ای، خصوصاً مواردی که به غنی سازی مربوط می شود همچنان تحت اقدامات کنترلی و نظارتی آژانس قرار داشته، و تا به آن تاریخ کارخانه غنی سازی سوخت FEP در نطنز و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP) دلالت بر آن دارد که عملیات کارخانه ها منطبق بر موارد اظهار شده بوده است.



c. آژانس تایید نموده است که کارخانه غنی سازی سوخت فوردو ( FFEP) با اطلاعات طراحی ارائه شده از سوی ایران مطابقت داشت و تاسیسات در مرحله پیشرفته ساخت قرار داشت اگرچه هیچ سانتریفیوژی به تاسیسات وارد نشده است. نتایج نمونه برداریهای محیطی در FFEP تا تاریخ 16 فوریه 2010 وجود اورانیوم غنی شده را نشان نمی داد.



d. آژانس به نظارت بر استفاده و ساخت سلولهای داغ در تاسیسات هسته ای مربوطه در ایران ادامه داده و هیچگونه شواهدی دال بر اینکه فعالیتهای جاری بازفرآوری وجود داشته، در این تاسیسات مشاهده نشده است.



e. ایران امکان دسترسی آژانس به رآکتورآب سنگین را در اراک (IR-40) فراهم ساخت و آژانس قادر شد راستی آزمایی اطلاعات طراحی را انجام دهد. آژانس تایید نمود که احداث تاسیسات در حال انجام است به نحوی که احداث ساختمانها تقریبا به اتمام رسیده و برخی تجهیزات اصلی نصب شده است.



f. آژانس همچنین یک بازرسی و یک راستی آزمایی اطلاعات طراحیDIV را در کارخانه تولید سوخت (FMP) انجام داد و تایید نمود که ایران هنوز نصب تجهیزات ساخت سوخت، راکتور تحقیقاتی تهران را شروع نکرده است.



g. آژانس مواد هسته ای موجود در نیروگاه هسته ای بوشهر را مورد راستی آزمائی قرار داد و اقدامات پادمانی مورد نیاز را برای جابجا کردن سوخت را مورد توافق قرار داد.



7- جنبش عدم تعهد با عنایت به گزارش مدیرکل، درخواست اطلاعات ساخت و طراحی تاسیسات جدید هسته ای توسط ایران را مینماید و ایران را به ادامه ارائه اطلاعات طراحی تاسیسات هسته ایش را براساس موافقت نامه جامع پادمان به آژانس ترغیب مینماید.



8- عدم تعهد ضمن توجه به گزارش مدیرکل در خصوص توجه به جایگاه برنامه کار "تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بر مدالیتی حل و فصل موضوعات باقیمانده (INFCIRC/711)" که بیان میدارد همانطور که ایران قبلا اطلاع داده است که اگرچه اکثر اقدامات تعریف شده در برنامه کار سال 2007 مورد توافق ایران و آژانس تکمیل شده است و موضوعاتی نیاز به بررسی دارد. گزارش ذکر کرده است که تنها یک موضوع باقمیانده است آنهم مستلزم ارائه ارزیابی مدارک مربوط به مطالعات ادعائی از سوی ایران میباشد که آژانس به ایران نشان داده است. در رابطه با ذکر دیگر موضوعات باقیمانده براساس برنامه کار، عدم تعهد از آژانس خواستار توضیحات میباشد. عدم تعهد خواستار توضیحات در خصوص حل سریع این موضوع توسط ایران و آژانس براساس برنامه کار میباشد.



9- در این رابطه، جنبش عدم تعهد از درخواستهای پیشین مدیر کل خطاب به آن دسته از اعضایی که اطلاعاتی را در ارتباط با « مطالعات ادعایی» به دبیرخانه ارائه کرده اند، برای موافقت با اینکه آژانس تمامی اسناد مربوطه را با ایران ارائه نماید، کاملا حمایت می نماید. جنبش عدم تعهد یکبار دیگر نگرانیهای خود را نسبت به ایجاد موانع در این خصوص که فرآیند راستی آزمایی آژانس را با مانع مواجه می سازد، ابراز می دارد. جنبش عدم تعهد خاطر نشان می سازد که مدیرکل قبلا گزارش نموده:

a. آژانس بطور مستقل ابزارهای محدودی را برای اثبات صحت مدارک ارائه شده که اساس مطالعات ادعائی را تشکیل می دهند در اختیار دارد.



b. محدودیتهای اعمال شده از سوی برخی اعضا در قبال در اختیار گذاشتن اطلاعات به ایران، انجام مذاکرات مشروح را با ایران در این خصوص برای آژانس مشکلتر می سازد.



10- با مد نظر قرار دادن تحولات اخیر فوق الاشعار و همچنین گزارشهای قبلی مدیرکل در خصوص اجرای برنامه عمل « تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران و آژانس در خصوص مدالیتی حل و فصل موضوعات باقی مانده» ((INFCIRC/71l ، جنبش عدم تعهد کماکان منتظر است که اجرای پادمان در ایران به صورت عادی به انجام برسد.



جنبش عدم تعهد موضع اصولی خود را مبنی بر اینکه دیپلماسی و گفتگو تنها راه برای حل بلند مدت موضوع هسته ای ایران می باشند، تصریح می نماید جنبش عدم تعهد بدین منظور همه کشورهای عضو را نسبت به مشارکت مثبت، تشویق می نماید. عدم تعهد دعوت بعمل آمده توسط جمهوری اسلامی ایران به رئیس عدم تعهد برای بازدید از سایتهای هسته ای در اراک و نطنز در 15 و 16ژانویه 2011 برای دریافت اطلاعات روز آمد از مقامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص برنامه هسته ای ایران را گامی مثبت در این رابطه تلقی مینماید.