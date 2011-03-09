سرنگونی من تاثیر منفی بر ثبات و امنیت اسرائیل می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معمر قذافی در گفتگو با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه اذعان کرد : سرنگونی نظام کنونی لیبی تاثیر منفی بر امنیت و ثبات اروپا و اسرائیل می گذارد.



وی بار دیگر با تکرار ادعاهای سابق خود درباره ماهیت انقلابیون و توجیه جنایات جنگی خود بر ضد مخالفان مدعی شد : القاعده حوادث کنونی لیبی را مدیریت می کند، آنها درهای زندانها را باز کرده اند و محکومان اعدام را آزاد کرده اند، آنها علیه ما اعلان جنگ کرده اند.



دیکتاتور لیبی که در سخنرانی های متناقض گذشته خود مدعی شده بود جوانان لیبی قرصهای روانگردان مصرف می کنند، گفت : هر کس دنبال منافع خود است، آنها به جوانان پول داده اند تا علیه من بجنگند، هر چند ممکن است گروههای دیگری در این حوادث دست داشته باشند، ولی سرکرده اصلی آنها القاعده است.



با وجود پخش تصاویر وحشتناک از نسل کشی در شهرهای راس لانوف، الزاویه و بن جواد به دست مزدوران و گردانهای قذافی، دیکتاتور لیبی در اظهاراتی مضحک مدعی شد : ما نمی خواهیم مردم لیبی را بکشیم، حتی اعلام صلح کردیم و هنوز از قدرت اصلی خود استفاده نکرده ایم.



قذافی ادعا کرد : رسانه های خارجی در پوشش تحولات لیبی اغراق می کنند، ما قطعنامه 1970 شورای امنیت را قبول نداریم.



دیکتاتور لیبی که ادبیاتش شباهت عجبیی به ادبیات مقامات غربی از جمله اوباما در ارتباط القاعده دارد، گفت : غربی ها با اهداف القاعده در یک جهت حرکت می کنند، رسانه های غربی به دروغ حوادثی را که اتفاق نیفتاده، طوری نشان می دهند که گویی واقعا اتفاق افتاده است.



خنده دارترین بخش گفتگوی قذافی جایی بود که مدعی شد : بخش اعظم لیبی در آرامش به سر می برد.



نقشه لیبی نشان می دهد بخش اعظم مساحت این کشور صحراهای خشک و بی آب و علف است و تقریبا بیشتر جمعیت هفت میلیونی لیبی در سواحل زندگی می کنند که در حال حاضر بخش اعظم آن در شرق لیبی و چند شهر در غرب در تصرف انقلابیون است و دیکتاتور لیبی فقط بر بخشهایی از طرابلس آن هم با پشتیبانی تانکها و جنگنده ها و موشک مسلط است.

پیشتر برخی رسانه ها از کمک کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی به قذافی در سرکوب مردم مسلمان لیبی و انقلاب آنها خبر داده بودند.

