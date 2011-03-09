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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۵۲

2 میلیارد تومان از بودجه فرهنگی به بنیاد شهید خراسان رضوی تعلق گرفت

2 میلیارد تومان از بودجه فرهنگی به بنیاد شهید خراسان رضوی تعلق گرفت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: از بودجه 177 میلیارد تومانی فرهنگی استان، دو میلیارد تومان به این نهاد تعلق گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عابدین عابدی مقدم، ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: دو میلیارد تومان بودجه مذکور برای ساماندهی گلزار شهدا و امور فرهنگی خانواده شهدا هزینه خواهد شد.

وی گفت: از مجموع 14 هزار گلزار شهدا در خراسان 247 گلزار ساماندهی شده و مابقی با اعتبار اختصاصی یافته ساماندهی خواهند شد.
 
وی با اشاره به اینکه هر شهرستان یا روستایی که نیمی از هزینه ساماندهی گلزار شهدا را متقبل شوند در اولویت قرار خواهند داشت، گفت: تا پایان سال 92 همه گلزار شهدا در خراسان ساماندهی می شود.
 
گفتنی است، جمعیت تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی شامل خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان در سطح این استان، 275 هزار نفر است.
 
عابدی مقدم در پایان گفت: تاکنون 100 نفر از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب در خراسان رضوی شناسایی شده اند که مورد حمایت این نهاد قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 1270959

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