پرداخت 700 میلیارد ریال اعتبارات دولتی به شهرداری های کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ارسلان ازهاری ظهر چهارشنبه در سمینار شهرداران استان کردستان، اظهار داشت: در راستای توسعه فعالیت های عمران شهری از ابتدای سال جاری تاکنون اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال به شهرداری های استان کردستان پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: سهم شهرداری های استان کردستان از اعتبارات عمران شهری از محل بودجه استان در سال جاری مبلغی حدود 160 میلیارد ریال بود ولی با توجه به پیگیری های استاندار کردستان در شش ماهه دوم امسال اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال به صورت ویژه در اختیار استان قرار گرفت تا در حوزه عمران شهری در کردستان هزینه شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان افزود: اختصاص 59 میلیارد ریال اعتبار از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، اختصاص 61 میلیارد ریال اعتبار از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان و اختصاص اعتباری ویژه برای توسعه فعالیت های فرهنگی در شهرداری سنندج از جمله دیگر مواردی است که توسط دولت در اختیار شهرداری های استان قرار گرفته است.

ازهاری با اشاره به محدودیت در اعتبارات دولتی در راستای توسعه فعالیت های حوزه عمران شهری در استان کردستان خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی و مهم شهرداران استان کردستان جذب اعتبارات از سوی بخش های خصوصی و افراد سرمایه گذار است که انتظار می رود این مهم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان بیان داشت: تعریف منابع مالی و اعتباری جدید در راستای کمک به توسعه عمران شهری در استان کردستان یک نیاز لازم و ضروری است و از همه شهرداران و فعالان حوزه مدیریت شهری انتظار می رود که این مهم را با جدیت هر چه تمامتر دنبال کنند.

در ادامه این نشست علاوه بر استاندار کردستان و سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی وی، جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان نیز با حضور در سمینار شهرداران در خصوص هماهنگی هر چه بهتر شهرداری ها با دستگاه های دولتی به بیان نقطه نظرات خود در این بخش پرداختند.