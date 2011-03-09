به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام خیرالله نیکخواه ظهر چهارشنبه در جلسه گفتمان دینی که در دبیرستان پسرانه بعثت قم برگزار شد، با اشاره به گسترده بودن هجمه فرهنگی دشمنان اظهار داشت: هجمه فرهنگی دشمنان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که انسان‌‌ها به ویژه قشر جوان با آن مواجه هستند و این هجمه‌ها، آفت‌هایی هستند که اگر ما مراقب نباشیم هر لحظه ممکن است دین ما را از بین ببرند.



وی بر ضرروت مطالعه برای رشد آگاهی در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان تاکید کرد و یادآور شد: هر فردی باید بداند که چه چیزی باعث از بین رفتن دین و مذهبش می‌شود.



وی اضافه کرد: همه ما دوست داریم دین‌مان را حفظ کنیم؛ همه به اهل‌بیت(ع) علاقه‌مند هستیم و دوستدار انقلابیم؛ دوست داریم در مسیر صحیح قرار بگیریم و اهل مسجد و با شخصیت باشیم.



استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به بحران هویت در جوانان گفت: ابزارها و وسایل زیادی وجود دارند که باعث از بین رفتن دین و مذهب می‌شود، بنابراین کسی که می‌خواهد باخدا باشد باید هم این ابزارها را بشناسد و هم دین خود را به خوبی بشناسد.



هیچ کسی بی فرهنگ نیست



حجت‌الاسلام نیکخواه با ارائه تعریفی از واژه فرهنگ گفت: هر کسی که در هر جای دنیا زندگی می‌کند دارای مجموعه‌ای از باورها و سنت‌هایی به نام فرهنگ است و هیچ کسی بی‌فرهنگ نیست اما باید به این نکته توجه داشت که فرهنگی سعادت بخش است که مطابق با دین و قرآن باشد، به تعبیری دیگر فرهنگ اسلامی باشد.



وی یاد قیامت را مهم دانست و افزود: اگر کسی به یاد قیامت باشد دیگر نماز و روزه و واجبات الهی را ترک نمی‌کند و به دنبال انجام ندادن منکرات است.



ابزارهای تهاجم ظاهری جذاب دارند



وی تاکید کرد: بیشتر ابزارهایی که در تهاجم فرهنگ غرب مورد استفاده قرار می‌گیرد، دارای ظاهری جذاب و فریبنده هستند.



استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: البته اگر از این ابزارها در مسیر درست استفاده شود کارآیی خوبی خواهد داشت اما متاسفانه برای اینکه باورهای دینی جوانان را تضعیف کنند از این ابزارها در مسیر انحراف فکری استفاده می‌کنند.



وی نقش والدین را در تربیت صحیح فرزندان و هدایت آنها به سمت باورهای دینی مهم دانست و افزود: بیشترین عاملی که باعث می‌شود جوانان از عبادت خدا و تقوا فاصله بگیرند، تهاجم فرهنگی غرب است.



جوانی دوره تراکم و بحران فکری است



حجت‌الاسلام نیکخواه دوره جوانی را دوره تراکم و بحران فکری دانست و اظهار داشت: عبادت، توکل به خدا و اهل‌بیت(ع) و تجهیز به سلاح علم و ایمان از عواملی است که جوانان را به مسیر صحیح زندگی هدایت می‌کند و جوانان به بهره‌مندی از اینها به هیچ وجه در هجمه‌های فرهنگی دشمنان گرفتار نخواهد شد.



وی خطاب به جوانان گفت: کسی که به علم و ایمان توجه دارد راه‌های انحراف را برای خودش مسدود می‌کند.



وی در پاسخ به سئوال یکی از حاضران در جلسه که گفته بود چگونه می‌توان ایمان به خداوند را بیشتر کرد؟ اظهار داشت: یاد خدا به ذکر است و باید زبان را به ذکر خدا عادت بدهیم.



حجت‌الاسلام نیکخواه تاکید کرد: یکی دیگر از راه‌های ذکر خداوند تلاوت قرآن کریم است.



استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مزیت‌های مذهب تشیع نسبت به سایر مذاهب گفت: تشیع مذهبی قوی و بااصالت است که از پشتوانه محکم عقل و فطرت و کلام خدا برخوردار است.



وی ادامه داد: همه انبیا و اولیای الهی آمدند و حقانیت خودشان را ثابت کردند و بر همین اساس است که هر روز شاهد بالنده‌تر شدن تفکر شیعی در جهان هستیم.

