اجرای طرح آموزش همگانی احیا قلبی و ریوی در مدارس اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مهرزاد آرتنگ چهارشنبه در نشست مشترکی که اعضای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با آموزش و پرورش برگزار شد با اشاره به اینکه در حال حاضر افزون بر 800 هزار دانش آموز و آموزگار در استان اصفهان وجود دارند، اظهار داشت: چنانچه این قشر از جامعه دوره آموزش احیای قلبی ریوی را پشت سر بگذارند هر یک از آنان می توانند مبلغان خوبی برای این امر در جامعه باشند.

وی تصریح کرد: آموزش همگانی احیا قلب - ریوی در مدارس استان برای 3 گروه هدف شامل دانش آموزان، آموزگاران و والدین در نظر گرفته شده است.

معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان در خصوص هدف از برگزاری این نشست گفت: ارتقا سطح دانش و عملکرد عموم مردم جامعه در انجام اقدامات اولیه در صحنه حادثه تا قبل از رسیدن نیروهای امدادی مهمترین هدف نشست های مشترک مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان با مراکز و نهادهای مختلف است.

آرتنگ با تاکید بر ضرورت و لزوم اجرای آموزش همگانی احیا برای دانش آموزان در مدارس استان بیان داشت: هماهنگی جهت استفاده از حمایت مدیران کل آموزش و پرورش، تشکیل کمیته های اجرایی در زمینه آموزش همگانی و بررسی راهکارهای اجرایی به منظور اجرای هر چه بهتر این طرح در آموزش و پرورش ضروری است.

گفتنی است این جلسه با حضور معاون فنی و مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان،کارشناسان آموزشی مقطع ابتدایی و راهنمایی و مدیر گروه آموزش مقطع متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.