27 کلانتری مصوب سفر رئیس جمهوری در کرج ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی عصر چهارشنبه با حضور مسئولین محلی و استانی البرز در شهرک طالقانی، میدان عشاق برگزار شد و کلنگ احداث کلانتری عشاق الحسین به زمین زده شد.

فرمانده انتظامی استان تهران و البرز با حضور در این مراسم گفت: با در اختیار قراردادن زمین این کلانتری از سوی شهرداری و شورای شهر منطقه 10 ظرف یک هفته کلنگ احداث کلانتری عشاق الحسین در این منطقه از کرج جهت امنیت بیشتر برای شهروندان هدف قرار داده شده است.

سردار علیرضا اکبری شاهی در ادامه اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر منطقه 10 در جهت تحقق این امر علاوه بر اختصاص زمین کلانتری، یک دستگاه سمند را برای این مرکز در نظر گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد.

30 کلانتری مصوب سفر رئیس جمهوری به کرج

این مسئول در ادامه افزود: به برکت سفر ریاست جمهوری مقرر شد 30 کلانتری و پاسگاه در استان تهران آن روز و استان البرز امروز دایر شود که خوشبختانه امروز با کلنگ زنی این پروژه، 27 مصوبه سفر استانی رئیس جمهور نیز عملیاتی و محقق شد.

وی در ادامه تاکید کرد: سه پروژه دیگر مربوط به کلانتری نیز در انتظار واگذاری زمین است و تا این امر عملی نشود احداث کلانتری در مناطق مورد نظر امری است دست نیافتنی که به کمک شهرداران و شوراهای اسلامی شهرهای آن مراکز این امر محقق خواهد شد.

رویکرد پلیس رویکردی جامعه محورانه است

اکبر شاهی در ادامه تصریح کرد: رویکرد پلیس، رویکردی جامعه محورانه است که در جامعه علاوه بر حرف باید در عمل نیز محقق شود، تا امنیت و احساس امنیت برای آحاد جامعه و پاسخگویی به مردم را که به عنوان مصداقی در جامعه محوری است در عمل نیز باید عملی شود.

وی با اشاره به سیستم جامع کنونی که در اختیار پلیس است، افزود: بحث مطالبات مردم در خصوص امنیت امری ضروری است که در این راستا پلیس محله محور و

پلیس پیشگیری ناجا که مبدع آن در استان تهران نیز بودیم و هم اکنون در کشور در راستای امنیت برای شهروندان در شهرها به وجود آمده اند، افتخار بزرگی است که نصیب پلیس این استان شده است .

17 نشست در واحد نظارت همگانی 197 پلیس صورت گرفت

سردار اکبرشاهی با اشاره به اینکه دو واحد در مرکز پلیس مستقر هستند افزود: واحد بازرسی و واحد نظارت همگانی 197، دو مرکزی هستند که برای امنیت بیشتر در جامعه در حال فعالیتند.

وی در ادامه افزود: امروز به جای 12 مورد نشست در 197، 17نشست و با مراجعه هزار نفر به این مرکز در بازدید چهره به چهره در خصوص مسائلی که

شهروندان خواستار ملاقات حضوری با رده ی بالای انتظامی بودند انجام گرفت.

پیشرفت بین 60 تا 85 درصدی، 26 کلانتری مصوب استان تهران و البرز

این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: 26 کلانتری مصوب استان تهران و البرز، پیشرفتی بین 60تا 85 درصد داشته است که تاکنون 26 مصوبه اجرایی و با کلنگ زنی این کلانتری 27 مصوبه سفر استانی رئیس جمهوری به البرز نیز محقق شد.

وی در ادامه افزود: 90 درصد کل مصوبات سفر ریاست جمهموری به البرز در خصوص امور مربوط به دستگاه ناجا محقق شده است و تاکنون نیز 16 کلانتری که 54 درصد کل مصوبات است افتتاح و به بهره برداری رسیده و هفت کلانتری نیز آماده بهره برداری است.

اکبر شاهی در ادامه تخصیص منابع انسانی و ارائه تجهیزات مورد نیاز را با همکاری شهرداری و شورای شهر استان البرز امکانپذیر خواهد بود. وی همچنین از زحمات رئیس پلیس شهرستان کرج سرهنگ ناصر اصلانی به جهت پیگیری و تحقق کلانتری تشکر و قدردانی کرد.

گفتنی است این کلانتری به همت شهردار منطقه 10 کرج و شورای تامین استان در زمینی به وسعت دو هزار متر مربع با 500 متر بنا زمین در یک طبقه احداث خواهد شد و ازآنجا که مؤلفه پلیس سرعت است، امید است به این مسئله توجه ویژه شود.