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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۲

حجت الاسلام جعفری هرندی:

صهیونیسم مرجع شیطان‌پرستی در دنیاست

صهیونیسم مرجع شیطان‌پرستی در دنیاست

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدرس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم با اشاره به اینکه فرقه‌های شیطان پرستی با فرقه‌های یهودی در هم تنیده‌اند، گفت: صهیونیسیم، مرجع شیطان پرستی در دنیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الاسلام جعفری هرندی در چهلمین جلسه از سلسله جلسات گفتمان دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در دانشگاه علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آباد، شیطان پرستی را تحقق مبانی فلسفی، دینی، اخلاقی و انسان شناختی انسان غربی دانست و بیان داشت: شیطان پرستی ثمره نگاه توراتی به داستان خلقت است.

وی با اشاره به اینکه تصویر شیطانی در کتاب مقدس به عنوان تصویر خیرخواه و دلسوز انسان نشان داده شده است، یادآور شد: ریشه داشتن شیطان پرستی در کتاب مقدس عامل رشد سریع آن است و شیطان پرستان بیشترین ضدیت را با مسیحیت دارند.

این استاد دانشگاه عدم اعتقاد به وجود خدا، بی هدفی، خودپرستی، تفکر اومانیستی، عدم التزام به هر گونه قانون و مقررات، مخالفت با مذهب و دین، افکار و توهین به مقدسات ادیان مختلف و لذت گرایی را از جمله اصول و مبانی نظری شیطان پرستی برشمرد و یادآور شد: شیطان پرستان از موسیقی در راستای کاهش حساسیت‌ها و به دلیل جاذبه‌های مجازی و حاشیه‌ای، ارزان و قابل دسترس بودن، استفاده می کنند.

وی شیطان پرستی در ایران را در سطح نمادها دانست و خاطرنشان کرد: شیطان پرستی در کشور ما آرام آرام نفوذ می کند و در برخی موارد به لایه‌های فلسفی و دینی هم رسیده است.

هرندی از جمله عوامل گرایش جوانان کشور به شیطان پرستی را وجود آزادی نظیر آزادی‌های جنسی، جاذبه‌ موسیقی و افراط و تفریط‌های دینی که موجب دلزدگی جوانان از دین می شود، دانست و بیان داشت: شیطان پرستی در ایران عقیدتی نیست، بلکه بیشتر گرایش رفتاری نسبت به شیطان پرستی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شیطان پرستان ایران با راه اندازی سایت‌های مختلف و جنبش شیطان گرایان ایران در حال فعالیت هستند.

بنابراین گزارش در این جلسه حجت الاسلام جعفری هرندی پاسخگوی سئوالات دانشجویان در خصوص شیطان پرستی نیز بود.

کد مطلب 1270971

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