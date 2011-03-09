به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الاسلام جعفری هرندی در چهلمین جلسه از سلسله جلسات گفتمان دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در دانشگاه علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آباد، شیطان پرستی را تحقق مبانی فلسفی، دینی، اخلاقی و انسان شناختی انسان غربی دانست و بیان داشت: شیطان پرستی ثمره نگاه توراتی به داستان خلقت است.

وی با اشاره به اینکه تصویر شیطانی در کتاب مقدس به عنوان تصویر خیرخواه و دلسوز انسان نشان داده شده است، یادآور شد: ریشه داشتن شیطان پرستی در کتاب مقدس عامل رشد سریع آن است و شیطان پرستان بیشترین ضدیت را با مسیحیت دارند.

این استاد دانشگاه عدم اعتقاد به وجود خدا، بی هدفی، خودپرستی، تفکر اومانیستی، عدم التزام به هر گونه قانون و مقررات، مخالفت با مذهب و دین، افکار و توهین به مقدسات ادیان مختلف و لذت گرایی را از جمله اصول و مبانی نظری شیطان پرستی برشمرد و یادآور شد: شیطان پرستان از موسیقی در راستای کاهش حساسیت‌ها و به دلیل جاذبه‌های مجازی و حاشیه‌ای، ارزان و قابل دسترس بودن، استفاده می کنند.

وی شیطان پرستی در ایران را در سطح نمادها دانست و خاطرنشان کرد: شیطان پرستی در کشور ما آرام آرام نفوذ می کند و در برخی موارد به لایه‌های فلسفی و دینی هم رسیده است.

هرندی از جمله عوامل گرایش جوانان کشور به شیطان پرستی را وجود آزادی نظیر آزادی‌های جنسی، جاذبه‌ موسیقی و افراط و تفریط‌های دینی که موجب دلزدگی جوانان از دین می شود، دانست و بیان داشت: شیطان پرستی در ایران عقیدتی نیست، بلکه بیشتر گرایش رفتاری نسبت به شیطان پرستی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شیطان پرستان ایران با راه اندازی سایت‌های مختلف و جنبش شیطان گرایان ایران در حال فعالیت هستند.

بنابراین گزارش در این جلسه حجت الاسلام جعفری هرندی پاسخگوی سئوالات دانشجویان در خصوص شیطان پرستی نیز بود.