نمایشگاه عکس پرتره هنرمندان و فرهیختگان کرد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر چهارشنبه و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، نخستین نمایشگاه عکس پرتره هنرمندان و فرهیختگان کرد به همت افشین فتاحی در نگارخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سنندج گشایش یافت.

در این نمایشگاه بیش از 50 قطعه عکس با ابعاد 50 در 70 و به صورت سیاه و سفید از هنرمندان و فرهیختگان کرد که در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی به درجه های رفیع ملی و جهانی دست پیدا کرده اند، به نمایش عمومی گذاشته شده است.

از جمله هنرمندان و فرهیختگانی که عکسهای آنها در این نمایشگاه به نمایش عمومی گذاشته می شود، می توان به قطب الدین صادقی، گروه کامکارها، محی الدین حق شناس، اسعد اردلان، هادی ضیاالدینی، شیرکو بیکس، بیژن ذوالفقارنسب و ... اشاره کرد .

افشین فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، زمان برگزاری نمایشگاه را 18 تا 25 اسفند ماه سال جاری عنوان کرد و افزود: برای برپایی این نمایشگاه سازمان ملی جوانان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن سینمای جوانان ایران دفتر سنندج، حوزه هنری استان، شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج نیز مشارکت دارند .