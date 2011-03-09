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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۴

اعتبارات شهرستان کرج با توجه به اولویت به بخشها تخصیص می یابد

اعتبارات شهرستان کرج با توجه به اولویت به بخشها تخصیص می یابد

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: از این پس تخصیص اعتبارات بر اساس اولویتها صورت خواهد گرفت و در این راستا پرو‍ژه های کلان و زیربنایی در اولویت قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی ایران ن‍ژاد ظهر چهارشنبه در بازدید از بخش اشتهارد اظهار داشت: از این پس تخصیص اعتبارات بر اساس شان و وضعیت استان خواهد بود و در این راستا پروژه های کلان و زیربنایی در اولویت قرار دارند.

وی ادامه داد: رنگ آمیزی جداول و پرو‍ژه هایی از این قبیل جز اموری است که باید انجام شود و نمی توان عنوان پرو‍ژه را به این قیبل فعالیتها داد و لذا با توجه به اولویتهای مهمتر از پرداخت اعتبار به این امور صرف نظر شده و تخصیص اعتبارات برای این بخش از استان تنها به طرحهای بزرگ، کلان و زیربنایی اختصاص می یابد.

این مسئول با بیان اینکه تعامل یک اصل است، گفت: وجود شهرکهای صنعتی در اشتهارد و لزوم شهرسازی اصولی و تعامل متقابل با شهرک صنعتی رابطه ای سازنده را ایجاد می کند در نهایت رشد همه جانبه شهر را به دنبال دارد.

لزوم حمایت دولت از سرمایه گذاران بخش اشتهارد

وی تاکید کرد: شهرک صنعتی واقع در اشتهارد از زیرساختهای خوبی برخوردار است که باید دولت دست سرمایه گذاران را در این نقطه از شهر گرفته و با در اختیار قرار دادن امکانات رشد مطلوبی را نصیب ساکنان منطقه کند.

این مسئول با بیان اینکه وجود شهرک صنعتی بزرگ در این منطقه رونق اشتغال را به همراه داشته است استفاده کامل از ظرفیتهیا این شهرک و نیز به کارگیری ساکنان بخش در فعالیتهای صنعتی را موجب توسعه این بخش پرجمعیت شهرستان کرج برشمرد.

فرماندار کرج خاطرنشان کرد: رضایتمندی شهروندان باید در همه حوزه ها مورد توجه قرار گیرد و در بخش اشتهارد نیز باید مسئولان تلاش کنند زمینه رضایتمندی شهروندان این بخش را فراهم کنند.

کد مطلب 1270973

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