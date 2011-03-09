به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در دیدار با دانشجویان جهادی دانشگاه‌های استان در سخنانی اظهار داشت: اردوهای جهادی انگیزه خدمت را در بین مدیران تقویت می‌کند.

وی ساختن نیروهای لایق، شایسته و درد آشنایی جامعه را از جمله اهداف اردوهای جهادی برشمرد و افزود: اردوهای جهادی موجب انتقال نشاط و شادابی جوانان جهادگر در بین محرومان می شود و در مدیران نیز نشاط ایجاد می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در اردوهای جهادی هدف فراتر از رفع محرومیت است، بیان داشت: آنچه مهم است امید به زندگیست، که مردم با حضور جوانان جهادی، آن را به دست می آورند.

حجت الاسلام میرعمادی بر ضرورت گسترش اردوهای جهادی و جذب افراد و گروه‌های مختلف در این اردوها تاکید کرد و یادآور شد: عدم همکاری مدیران نباید موجب یاس و ناامیدی دانشجویان جهادی شود.

کریم زینی وند، رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان لرستان نیز در این نشست با اشاره به عملکرد این سازمان در بخش اردوهای جهادی، خواستار تبیین و تشریح اردوهای جهادی در تریبون نمازجمعه استان شد.