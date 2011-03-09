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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

حجت الاسلام میرعمادی:

اردوهای جهادی انگیزه خدمت را در بین مدیران تقویت می‌کند

اردوهای جهادی انگیزه خدمت را در بین مدیران تقویت می‌کند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: اردوهای جهادی انگیزه خدمت را در بین مدیران تقویت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در دیدار با دانشجویان جهادی دانشگاه‌های استان در سخنانی اظهار داشت: اردوهای جهادی انگیزه خدمت را در بین مدیران تقویت می‌کند.

وی ساختن نیروهای لایق، شایسته و درد آشنایی جامعه را از جمله اهداف اردوهای جهادی برشمرد و افزود: اردوهای جهادی موجب انتقال نشاط و شادابی جوانان جهادگر در بین محرومان می شود و در مدیران نیز نشاط ایجاد می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در اردوهای جهادی هدف فراتر از رفع محرومیت است، بیان داشت: آنچه مهم است امید به زندگیست، که مردم با حضور جوانان جهادی، آن را به دست می آورند.

حجت الاسلام میرعمادی بر ضرورت گسترش اردوهای جهادی و جذب افراد و گروه‌های مختلف در این اردوها تاکید کرد و یادآور شد: عدم همکاری مدیران نباید موجب یاس و ناامیدی دانشجویان جهادی شود.

کریم زینی وند، رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان لرستان نیز در این نشست با اشاره به عملکرد این سازمان در بخش اردوهای جهادی، خواستار تبیین و تشریح اردوهای جهادی در تریبون نمازجمعه استان شد.

کد مطلب 1270974

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