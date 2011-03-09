بانک اطلاعات نیروی انسانی هرمزگان به طور آزمایشی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالکریم هاشمی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از تدوین بانک اطلاعات نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان خبر داد و اظهار داشت: 80 در صد این بانک اطلاعاتی تکمیل و هم اکنون به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: از سال 90 مشکلات مربوط به نیروی انسانی در کلیه ادارات استان از طریق بانک اطلاعات نیروی انسانی بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.

وی با بیان اینکه کلیه ورود و خروج نیروهای انسانی ادارات استان در این بانک اطلاعاتی ثبت و بررسی می شود گفت: تمامی ادارات به صورت یک کار موظفی باید ریز اطلاعات کارکنان خود را تحت وب وارد بانک اطلاعات نیروی انسانی استان نمایند.

هاشمی دسترسی سریع و دقیق به تغییرات در نیروی انسانی و تجزیه و تحلیل وضعیت آنها را در سراسر استان از مزیت های راه اندازی این بانک اطلاعاتی عنوان کرد.

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری هرمزگان در ادامه با بیان اینکه بانک جامع اطلاعات مدیران و نخبگان استان نیز در دست تهیه است بیان داشت: ریز اطلاعات کلیه مدیران، معاونین، روسای ادارات، فرمانداران، بخشداران، نخبگان، اعضای شورای شهر، شورای روستا و دهیاران در این بانک اطلاعاتی ثبت می شود.

وی تصریح کرد: تحلیل و آنالیز مدیران استان از لحاظ میانگین سنی و سطح تحصیلات آنها و دسترسی سریع و آسان به نخبگان استان از اهداف راه اندازی بانک اطلاعاتی مدیران و نخبگان است.