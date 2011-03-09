حضور ولی فقیه به نیروهای مسلح مشروعیت الهی داده است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح آذربایجان شرقی افزود: قبل از انقلاب اسلامی ارتش زیر نظر یک فرد فاسد و دست نشانده بیگانه فعالیت می کرد، اما اکنون به برکت حضور ولایت فقیه در رأس فرماندهی نیروهای مسلح ، آنها از یک مشروعیت الهی برخوردار هستند.

وی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باید امروز خداوند را شاکر باشند که در رأس فرماندهی شان یک فقیه عالیقدر و یک مجتهد جامع الشرایط حضور دارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ارتش، سرسپرده دربار و بیگانگان بود و در میان مردم جایگاهی نداشت، اما امروز در سایه فرماندهی ولایت فقیه از یک مشروعیت الهی برخوردار است.

وی گفت: با توجه به حضور ولایت فقیه در رأس فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، کارکنان عزیز این نیروها، سربازان امام عصر به شما می روند و باید به این امر افتخار کنند.

امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به نقش ولایت فقیه در جامعه اسلامی گفت : نقش ولی فقیه در جامعه اسلامی به عنوان عامل وحدت و انسجام در واقع نقش همان نخ تسبیح است که اگر نباشد دانه های تسبیح متفرق خواهند شد.

وی تأکید کرد: با توجه به نقش حیاتی ولی فقیه به عنوان نایب امام عصر (عج) در جوامع اسلامی، ایشان عامل وحدت و انسجام در جوامع اسلامی به شما می روند.

وی در ادامه با اشاره به این نکته که اصل ولایت فقیه یک اصل مدرن و پیشرفته است، خاطر نشان کرد: اصل ولایت فقیه منحصر به بعد از انقلاب اسلامی نیست بلکه در طول قرن های گذشته شخصیت های مذهبی و دینی مختلف از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ انصاری و علامه حلی و.... در مورد ولایت فقیه بحث هایی را مطرح کرده اند.

آیت الله شبستری ادامه داد: اینکه امروز عده ای قلیل این اصل مترقی را زیر سئوال می برند به جهت وابستگی آنها به نظام های غربی است.

وی گفت: اگر ولایت فقیه نباشد قطعاً جامعه اسلامی دچار نفاق خواهد شد و همه دیدید که در فتنه سال گذشته اگر درایت رهبری و ولی فقیه نبود کشور دچار چه بحران عظیمی می شد.

امام جمعه شهر تبریز با اشاره به این نکته که در 32 سال گذشته دشمنان اسلام و انقلاب در صدد ضربه زدن به کشور و انقلاب بوده اند افزود: در سایه درایت و رهبری ولایت فقیه با گذشت سه دهه از عمر پر برکت انقلاب اسلامی نه تنها خللی در اراده آهنین مردم ایجاد نشده است بلکه روز به روز بر عظمت بین المللی انقلاب اسلامی افزوده می شود.

وی بیداری اسلامی ملت های مسلمان منطقه را الگو برداری از انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: ملت های مسلمان منطقه با تأسی از انقلاب اسلامی ایران، در حال سرنگون ساختن نظام های دیکتاتوری و دولت های دست نشانده استکبار هستند و این همه انقلاب علیه فراعنه در چند ماه اخیر واقعاً یک معجزه الهی است.

آیت الله مجتهد شبستری در ادامه با اشاره به فتنه جدید دشمن در کشورمان گفت: اگر چه در سال 88 و بعد از انتخابات سران فتنه به بهانه تقلب در انتخابات عده ای از مردم را به خیابان ها کشاندند ، اما در 25 بهمن سال جاری مشخص شد که آنها عامل و مزدور بیگانگان هستند.

وی گفت: فتنه روز 25 بهمن یک برنامه طراحی شده از سوی صهیونیستها بود که با هوشیاری مردم ایران و درایت رهبری در نطفه خفه شد.

وی در پایان با تأکید بر پیشرفتهای نظامی کشورمان در سال های بعد از انقلاب گفت: همه این پیشرفت ها در سایه درایت رهبری و فرماندهی کل قوا حاصل شده است و فرماندهان نیروهای مسلح با توجه به شرایط کنونی کشور بیش از قبل، جایگاه رهبری و ولایت فقیه را در میان جوانان علی الخصوص سربازان تشریح و تبیین کنند.