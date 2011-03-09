نامه خانواده های قربانی ترور به سازمان ملل: مانع جنایات منافقین شوید

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی انجمن دفاع از قربانیان ترور خاورمیانه در گزارشی نوشت: خانواده های قربانی ترور در نامه ای به "میشل باشلت" رئیس نهاد زنان سازمان ملل اعلام کردند: بی شک شما نیز تایید می کنید که با وجود تمامی تلاشهای صورت گرفته، امروزه زنانی هستند که صرفا به خاطر زن بودن دچار تبعیض و خشونت قرار می گیرند.

در این میان نگرشی که در میان برخی از فرقه ها نسبت به زنان وجود دارد منشا شکل گیری بدترین نوع تبعیض و ظلم بر علیه زنان است، به گونه ای که با نگاهی به درون برخی فرقه های تروریستی شاهد فجایعی خواهیم بود که نمونه های آن را کمتر می توان در جای دیگری دید.

در ادامه این نامه آمده است: رئیس فرقه تروریستی و ضد بشری مجاهدین خلق به تائید بسیاری از اسناد و گزارشهای بین المللی و همچنین اعترافات اعضای جدا شده فرقه به عنوان یکی از بدترین ناقضان حقوق زنان در جهان محسوب می شوند. در اسناد بین المللی مختلفی همچون گزارش دیده بان حقوق بشر در می 2005 ، گزارش انستیتو تحقیقات دفاع ملی آمریکا در اکتبر 2008 ، گزارش پلیس فدرال آلمان و گزارش کنگره آمریکا در سال 1994 و همچنین گزارشهای سالانه وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با لیست گروههای تروریستی به وضوح بر نقض گسترده حقوق انسانها و مخصوصا زنان توسط این فرقه تروریستی اشاره شده استف بگونه ای که این فرقه را تهدیدی برای امنیت جهانی برشمرده اند.

بر اساس این نامه، در واقع آنچه بیش از همه عامل نگرانی طرفداران حقوق بشر است وضعیت اسفباری است که زنان در این فرقه با آن روبرو هستند. سران این گروهک تروریستی بسیاری از حقوق اولیه همچون حق آزادی، ازدواج، داشتن فرزند، عشق به خانواده، حق انتخاب نوع و روش زندگی را از زنان عضو این سازمان سلب کرده اند.

خانواده های قربانی ترور در ادامه تاکید می کنند: رئیس فرقه تروریستی مجاهدین خلق به اعتراف سرانش تا کنون بیش از 12 هزار نفر را در ایران ترور کرده که بیش از 100 زن و 870 کودک در میان آنها هستند و ما خانواده های قربانیان ترور تلاش میکنیم با اطلاع رسانی از اثرات مخرب ترور مانع از کشتار انسانهای بی گناه دیگر به دست تروریستهای این فرقه جلوگیری کنیم و راهی برای آزادی زنان و کودکانی که در دست این گروهک ترریستی اسیر هستند پیدا کنیم. زنانی که سازمان مجاهدین خلق همه چیز آنها را گرفته و با تهدید و زور وادار به ماندن در درون فرقه کرده است و از نظر ما این زنان و مردان نیز از قربانیان جاه طلبی های سران این فرقه تروریستی اند.

در گزارش انستیتو تحقیقات دفاع ملی آمریکا درباره طلاق اجباری در این فرقه آمده است: سران فرقه تروریستی مجاهدین خلق با اجرای قانون طلاق اجباری در سازمان تمام زن ها و مردهای متاهل را وادار به جدا شدن از همسرانشان کردند و از سوی دیگر برای افراد مجرد فکر کردن به ازدواج و حتی جنس مخالف را ممنوع و قابل مجازات دانستند. به گونه ای که از سال 1985 تا کنون هیچ زنی در سازمان ازدواج نکرده است و حق ازدواج تنها برای رهبران سازمان محفوظ می باشد.

در این فرقه تروریستی زنان را مجبور به انجام کارهای طاقت فرسا در برابر نور مستقیم آفتاب می کنند تا چهره آنها به صورت چهره های مردانه درآید. تا دیگر هیچ زیبایی نداشته باشند. بر اساس حکمی که "مسعود رجوی" سرکرده این فرقه داده است تمام زنان سازمان متعلق به او هستند و روح و جسم و جان هر یک از زنان سازمان باید متعلق به وی باشد و فکر کردن به کس دیگری به جز او خیانت و مستوجب مجازات است.

در ادامه این نامه آمده است: بسیاری از زنانی که قبل از ورود به سازمان دارای فرزند بودند بنا بر حکم رهبر فرقه و با اجبار بچه های خود را تحویل سازمان دادند و تعهد کرده اند که هیچگاه به فرزندشان فکر هم نکنند و عشق به فرزند را در درون خود از بین ببرند. فرزندانی که پس از جدایی از مادرانشان تحت عنوان کودکان بی سرپرست در مراکز جمع آوری اعانه در اروپا نگه داری و مورد سو استفاده این گروه تروریستی قرار می گرفتند .

بسیاری از اعضای جداشده سازمان با اشاره به این موضوع که از سال ‌1985 به بعد بچه‌ دار شدن در این تشکیلات ممنوع شده است ، افشا کرده اند که سران سازمان بسیاری از زنان عضو را تحت عمل جراحی قرار داده و رحم آنها را از بدنشان خارج کرده اند.

خانواده های قربانی ترور یادآور می شوند: فرقه تروریستی مجاهدین با اجبار اعضای خود را به هر کاری از جمله خودسوزی وادار می کنند، آنها با استفاده از روشهای مغزشویی قدرت اراده و تصمیم گیری را از آنها می گیرند و با القائات دروغین آنها را به کام مرگ می فرستند به گونه ای که در ژوئن 2003 سه نفر از زنان عضو سازمان در اروپا به نامهای مرضیه بابا خانی، صدیقه مجاوری و ندا حسنی خود را به آتش کشیدند که یکی از آنها که فقط 25 سال داشت جان خود را از دست داد.

رئیس انجمن دفاع از قبانیان تروریسم خاورمیانه تلاش دارد ضمن رساندن پیام و مشقتهای خانواده های قربانیان ترور خاورمیانه به جهان، مانع از جذب و سوء استفاده گروههای تروریستی از جوانان و زنان شود و زنان و مردانی را که ناخواسته وارد گروههای تروریستی از جمله القاعده و مجاهدین خلق به عنوان فرقه های خطرناک تروریستی شده اند، نیز نجات دهد.

وضعیت اسفبار 1000 زن مستقر در اشرف را که عمدتا با فریب گرفتار فرقه تروریستی رجوی شده اند هر انسان آزاد اندیش و طرفدار حقوق زنان را آزرده خاطر می کند لذا از شما می خواهیم تا برای بازگرداندن زنان اسیر و گرفتار در پادگان فرقه ای اشرف در عراق و ممانعت از سوء استفاده از این زنان و مغز شویی و تهی شدن از احساس و عاطفه آنان هر چه سریعتر از تمام امکانات خود بهره جسته و شرایط لازم را برای بازگشت آنان به آغوش اجتماع و خانواده فراهم آورید.